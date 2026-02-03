국민건강보험공단 종로지사 모습. 24.1.29 /사진=한경 이솔 기자

매달 납부하는 건강보험료는 사회적 안전망이지만 부과 기준을 둘러싼 불만은 끊이지 않았다.소득은 줄었는데 재산이 있다는 이유로 보험료가 오르거나 비슷한 재산에도 구간 차이로 부담이 크게 달라지는 구조 때문이다.이러한 문제를 개선하기 위해 국민건강보험공단(이하 건보공단)이 건강보험 부과 체계 전면 개편에 나선다.3일 보건복지부에 따르면 건보공단이 최근 ‘2026년 업무 추진 계획’을 통해 ‘실제 가진 만큼, 번 만큼 내는 공정한 체계’ 구축을 핵심 과제로 제시했다.가장 큰 변화는 지역가입자 재산 보험료 산정 방식이다. 현재의 등급제는 재산 규모가 작은 가입자에게 상대적으로 불리한 역진성을 안고 있다는 지적을 받아왔다.예컨대 1억 원짜리 집을 가진 사람이 내는 보험료 비율이 100억 원짜리 빌딩을 가진 사람의 비율보다 체감상 더 무거웠던 셈이다.공단은 이를 개선하기 위해 재산 가액에 일정한 비율을 적용하는 정률제 도입을 추진한다.제도가 시행되면 재산 규모에 비례해 보험료가 산정돼 형평성이 높아질 것으로 보인다.저가 재산 보유자의 부담은 줄고 고액 자산가에게는 그에 상응하는 책임이 부과될 전망이다.소득 반영 시차도 대폭 축소된다.현재는 소득 발생 이후 보험료 반영까지 최대 2년 가까운 시간이 걸려 소득이 없는 상황에서도 과거 소득 기준으로 보험료를 내는 사례가 발생했다.공단은 국세청의 최신 소득 자료를 활용해 정산 제도를 확대할 계획이다.아울러 분리과세 소득 등 그간 부과에서 제외되던 ‘미부과 소득’ 관리도 강화된다. 정부 지원의 법적 근거를 명확히 해 건강보험 재정의 지속 가능성을 높이겠다는 구상이다이에 공단은 정부 지원을 안정적으로 명문화하기 위한 법 개정을 촉진하고, 시민단체 간담회나 국민 토론회를 열어 사회적 합의를 끌어낼 계획이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com