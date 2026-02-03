LG전자 베스트샵 고덕점, 2월 1일 새단장 오픈… 이케아·일룸 협업

'LG전자 베스트샵 고덕점'에서는 오는 2월 1일 매장을 새롭게 단장하고 오픈 기념 가전 세일 행사를 개최한다. 행사 기간은 2월 1일부터 28일까지로 한 달간 실시된다.LG전자 베스트샵 고덕점은 이케아 강동점이 최초 동시 입점된 매장으로 콜라보레이션을 통해 더 특별한 혜택을 만나볼 수 있다. 또한 대형 가구 브랜드인 이케아, 일룸과의 대규모 콜라보레이션을 통해 가전과 가구를 모두를 접할 수 있다. 또한 이케아 및 일룸과 연계한 전용 혜택을 통해 가격 부담을 낮출 수 있다.행사기간 동안 LG전자 베스트샵 고덕점에서는 가전제품 특별 할인가 판매, LG가전 다품목 동시 구매 혜택, 금액대별 사은품 및 추가 사은품 증정, 웨딩고객 및 입주/이사고객 특별혜택 및 컨설팅, 진열제품 선착순 판매, 베스트라이프 교원 혜택 등 다양한 프로모션과 이벤트를 진행한다.먼저 올 뉴(ALL NEW) 프리미엄 가전 매장 새단장 오픈을 기념해 TV, 냉장고, 세탁기 등 LG전자의 최신 가전 라인업을 오픈 특별가로 선보인다. 또한 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 해당 품목에 대해 2개 이상 품목을 동시에 구매하는 고객에게는 다품목 할인을 통해 최대 750만원 상당의 통 큰 혜택을 선보인다.최근 주목받는 LG가전 구독 서비스와 관련한 프로모션도 진행한다. 가전 전문가의 깨끗한 관리는 물론 초기 비용 부담을 최소화하면서 주기적인 케어 서비스를 받을 수 있는 LG가전 구독 행사를 통해 사용 기간 내 무상 A/S(고객과실 제외) 등의 혜택을 제공한다.아울러 매장은 '혼수가전의 성지'로 웨딩 및 입주 고객을 위한 특별 초대전을 별도로 운영해, 결혼가전 및 입주이사가전 고객의 경우 전담 매니저의 1:1 맞춤 컨설팅과 전용 특별혜택을 만날 수 있다.LG전자 베스트샵 고덕점 단독 입주민 특별할인 행사도 실시한다. 래미안 힐스테이트 고덕, 고덕 그라시움, 래미안 솔베뉴, 고덕 롯데캐슬 베네루체, 고덕 센트럴 아이파크, 고덕 아이파크, 고덕 아르테온, 선사 현대, 고덕 자이, 강동 롯데캐슬 퍼스트 등 지역민들에게게 LG가전 전문 전문가의 맞춤 컨설팅은 물론 특별 할인 혜택도 마련했다.구매 금액대별 사은품 증정 행사와 방문 이벤트도 풍성하다. 행사 기간 중 가전 구매 금액에 따라 주방 용품 세트부터 고품격 소형 생활 가전까지 원하는 제품으로 증정하고 이에 더해 고덕점만의 단독 추가 사은품까지 제공한다.또한 고덕점만의 시크릿 사은품 행사로 금액대별+구독 3건 추가시 특별 사은품을 증정하고 카페 및 블로그, 단톡방 등 소중한 리뷰를 작성한 고객을 대상으로도 시크릿 사은품을 준비했다.한편 LG전자 베스트샵 고덕점은 Apple 공식 판매 지정점으로 iPhone 17 Series부터 Apple Watch, iPad 등 제품을 직접 경험하고 상담 및 개통까지 가능하다. 아울러 이번 행사 기간에는 구매 특별 이벤트도 진행 예정이다.LG전자 베스트샵 고덕점 관계자는 "새롭게 단장한 공간에서 더 많은 혜택과 차별화된 서비스를 만날 수 있다"며 "특히 서울 강동구 및 고덕 등 인근 지역 신혼, 혼수가전 및 입주가전 구입 고객에게는 더 특별한 가전 마련 기회가 될 것"이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com