한미외교장관회담 등을 위해 방미하는 조현 외교부 장관이 관세 문제에 관한 우리 입장을 미국 측에 잘 설명하겠다고 밝혔다.조 장관은 3일 인천국제공항에서 워싱턴행 항공편에 오르기 전 취재진과 만나 "우리 국회 절차에 따라서 양 정부 간 합의된 것이 입법으로 추진되고 있는 상황이라서 그런 내용을 미측에 잘 설명하고 양해를 구할 것"이라고 말했다.'입법 추진상황'이란 국회에 발의돼 아직 통과되지 않은 대미투자특별법을 지칭한다.조 장관은 "제가 만나는 (마코 루비오) 국무장관은 물론이고 다른 미국 정부 인사들, 특히 미 의회 측에도 같은 메시지를 전달할 계획"이라며 "김정관 (산업통상부) 장관이 어제 귀국해서 '러트닉 미 상무장관에게 우리 사정을 잘 설명했고 이해했다'고 제게 전화해왔다"고 전했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 26일(이하 현지시간) "한국 입법부가 우리의 역사적인 무역 합의를 입법화하지 않았기 때문에, 이에 따라 나는 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다"고 밝힌 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com