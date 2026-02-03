'이건희 컬렉션' 행사 참석한 이부진 호텔신라 사장 사진=연합뉴스

이부진 호텔신라 사장의 장남 임동현 군이 고등학교 후배들을 위한 내신 설명회에 연사로 나서 눈길을 끌었다.2일 매일경제에 따르면 임 군은 이날 서울 대치동의 한 입시학원에서 열린 ‘예비고1 휘문고 내신 설명회’에 참석해 자신의 학습 경험을 토대로 공부 습관과 시험 대비 전략을 소개했다.임군은 직접 제작한 강연 자료 ‘후회 없는 휘문 생활’을 통해 고교 3년간의 학습 흐름과 내신·수능 대비 요령을 설명한 것으로 전해졌다.설명회에서는 과목별 학습 전략도 구체적으로 제시됐다. 국어 공부 팁으로는 지문을 정확히 이해하는 힘과 기출문제 반복 학습을 강조했다. 특히 오답 노트를 일기처럼 작성하는 방법도 추천했다.수학에 대해서는 압도적인 문제 풀이를 강조했다. 임 군은 내신시험마다 약 2000문제를 풀며 사고력을 길렀다고 밝히며 복합 개념이 결합 된 문제를 즉각 유형화하기 위해서는 반복 훈련이 필수라고 조언했다.한편 임 군은 2026학년도 서울대 경제학부에 합격했으며 재학 당시 문과 전교 최상위권을 유지한 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com