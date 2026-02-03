'과로·무급노동 의혹' 젠틀몬스터, 인사제도 개편한다

대표이사 사과문 발표

"근로환경 개선하겠다"



재량 근로제 폐지

근무 및 보상 체계에 대한 투자



불필요한 야근 근절 위한

‘선택적 근로시간제’ 도입

주 70시간 초과 장시간 근로와 공짜 노동 의혹으로 비판을 받은 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터가 인사제도를 개편한다. 대표이사 명의의 사과문도 발표했다.3일 젠틀몬스터를 운영하는 주식회사 아이아이컴바인드는 구성원의 근무시간 및 보상 관련 사안에 대해 “회사가 급격히 성장하는 과정에서 일부 미흡한 부분이 있었음을 인지하고, ‘인사 제도’의 전면 개편을 위한 준비를 마쳤다”며 공식 입장을 밝혔다.김한국 대표는 "장시간 과로와 이에 대한 적절치 못한 처우로 인해 불편을 겪으신 모든 직원분들께 사과드린다"라며 "기존 제도의 부족했던 면면을 살피고 사각지대가 발생하지 않도록 근로환경과 시스템을 개선하겠다"고 약속했다.아이아이컴바인드는 패션 디자인과 브랜딩을 핵심 가치로 하는 기업 특성상, 디자이너 등 창의성이 고도로 요구되는 직무를 중심으로 재량 근로제를 운영해 왔다. 이는 전체 구성원의 약 4분의 1 수준에 해당된다.다만 회사는 “구성원의 창의성과 자율성을 장려하기 위해 도입된 제도가 실제 현장 운영 과정에서 취지와 다르게 활용될 수 있다는 점을 확인했고, 기준과 체계를 보다 명확하고 일관되게 정비할 필요가 있다는 내부 공감대가 형성됐다”고 설명했다.재량 근로제를 즉시 폐지하고 구성원들이 각자의 업무 스케줄에 따라 일정 범위 내에서 출퇴근 시간을 자율적으로 조정할 수 있는 선택적 근로시간제를 2월에 시행한다. 4월부터 체계적인 인사·근태 관리 시스템을 도입하고, 보다 세심한 관리·감독을 위해 부서장 교육도 주기적으로 진행한다.회사는 “불필요한 야근이나 과로 줄이기를 위한 조치”라며 “초과 근로시간이 발생할 경우 오차 없는 보상을 지급할 예정”이라 전했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com