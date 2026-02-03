사진=한경DB

작년 12월부터 탈팡(쿠팡 회원 탈퇴) 이용자는 한 달 새 110만 명에 육박한 것으로 나타났다. 반면 네이버 플러스 스토어 이용자 수는 10% 증가했다.3일 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 올해 1월 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3318만863명으로 한 달 만에 3.2% 감소했다. 지난해 12월 0.3%감소에 그쳤던 것과 비교하면 낙폭이 급격히 커졌다.쿠팡은 개인정보유출 보상 차원에서 구매 쿠폰을 지급했지만 이용자 회복에는 실패한 것으로 분석된다.C커머스(중국계 이커머스)인 알리익스프레스(-1.3%)와 테무(-0.3%), 11번가(-0.9%) 등 종합몰 앱 상위 5개 가운데 경쟁 앱들의 동반 하락에도 불구하고 네이버 플러스 스토어만 10% 홀로 성장했다.네이버 플러스 스토어 MAU는 지난해 12월 644만3758명으로 종합몰 앱 중 6위에서 지난달 709만662명으로 단숨에 700만 명대에 돌파하며 G마켓(지마켓)을 제치고 5위에 올라섰다.6위인 G마켓 이용자도 679만6621명으로 2.4% 줄었고 GS SHOP(265만3028명) 이용자 역시 7.5% 급감했다. 8위인 CJ온스타일(251만854명) 이용자 수는 5.5% 증가했다.한편 지난달 배달앱 MAU를 보면 배달의민족과 요기요는 각각 0.7%, 3.2% 줄고 쿠팡이츠는 1.9% 늘었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com