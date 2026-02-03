국민의힘 안철수 의원 2025.8.17 국회사진기자단

안철수 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 소셜미디어 정치 행보를 두고 대통령기록물법 위반 소지가 있다고 공개적으로 문제를 제기했다.3일 안 의원의 게시물에 따르면 그는 “이 대통령의 X정치, 대통령기록물법 위반 아닙니까?”라며 “연일 X(구 트위터)에 세금, 외교, 부동산 등 다방면에 걸쳐 지시사항을 쏟아내고 있다”고 지적했다.이어 안 의원는 “대통령은 사인(私人)이 아니”라며 “국가의 행정수반으로서 법적 절차에 따라 말과 글이 철저히 기록되고 보존되며 인수인계된다”고 덧붙였다.그는 “현 대통령기록물법에서도 대통령의 직무수행과 관련된 기록물은 국가 소유이며 생산과 폐기 과정에 엄격한 제한을 두고 있다”며 “이 대통령은 공무와 직결된 내용을 2010년에 만든 자신의 X 계정에 게시하고 있다”고 비판했다.안 의원은 “대통령으로서 공적 기록물을 사적 계정에 남기는 것은 위법 아니냐”며 “글 하나하나가 모두 대통령기록물인데 임기 후 어떤 방식으로 수집하고 관리할 계획입니까?”라고 반문했다.일례로 최근 이 대통령은 ‘패가망신’을 거론하며 캄보디아어로 경고성 트윗을 남겼다가 삭제한 바 있다.이에 안 의원은 “명백히 법적 절차를 거쳐 보존돼야 하는 대통령기록물임에도 자의적으로 삭제한 것은 법 위반 소지가 있다”며 “영구보존이 필요한 기록물을 대통령 개인이 언제든 삭제할 수 있다는 취약점이 드러나는 사례”라고 말했다.한편 대통령기록물법에 따르면 심의 절차를 거치지 않고 기록물을 폐기하면 10년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com