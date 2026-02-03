홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 “주가폭락 왜 좋아하나…그런 식의 선동 옳지 않아” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602030953b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.03 14:26 수정2026.02.03 14:27 강홍민 기자 대통령실사진기자단李대통령 “주가폭락 왜 좋아하나…그런 식의 선동 옳지 않아”강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 세방전지, 글로벌 ESG 평가 기관 에코바디스 '브론즈 메달' 획득… 에펠탑부터 스마트팩토리까지, 산업 혁신 이끈 ‘피브’가 제시하는 한국 AI·디지털전환 전략 K배터리, "미국 가면 불 들어오나"…美 ESS에 집중 롯데건설, 7000억원 자본 확충…‘성수4지구’ 등 입찰 역량 집중 “수억 빚 영끌족 숨통 트이나” 30년 고정 주담대 도입