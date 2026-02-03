롯데건설 CI

롯데건설이 최근 7000억원 규모 신종자본증권 발행을 통해 재무구조 개선과 유동성 강화를 가속화하고 있다고 3일 밝혔다.롯데건설은 지난해 12월 29일 1차로 3500억원 규모 신종자본증권을 발행한 데 이어 올해 1월 29일 2차로 같은 규모의 신종자본증권을 추가 발행했다.이번 발행을 통해 롯데건설의 부채비율 및 재무지표는 크게 개선된다. 자본총액이 기존 2조8000억원에서 3조5000억원 수준으로 확대되며 이에 따라 연결기준 부채비율이 214%에서 170%대로 대폭 낮아진다.이밖에도 롯데건설은 금융기관 대출 및 1년 6개월물 CP 등을 통해 6000억원 자금을 추가로 조달하는 등 1조원 이상의 예금을 추가 확보하게 됐다.롯데건설은 탄탄한 주거 브랜드를 바탕으로 한 선별수주 전략과 원가관리를 통해 영업이익 흑자기조를 유지하고 있다. 특히 청담르엘, 잠실르엘 등 하이엔드 브랜드 ‘르엘’이 연이은 분양흥행을 통해 도시정비사업에서 성장세를 이끌고 있다는 평가다.롯데건설 관계자는 “안정된 재무구조를 기반으로 성수4지구 등 우수사업장에 사업역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com