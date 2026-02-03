3일 한국부동산원에 따르면 지난해(2025년 1분기 대비 3분기 기준) 과천의 매매가격지수는 206.8에서 약 16.9%오른 241.7이었다. 성남의 매매가격지수는 188.5에서 약 10.9% 오른 209.0이었다. 성남은 분당·판교를 중심으로 강남 업무지구와 연결되는 지역이다.
안양은 5.6%, 광명은 4.3%, 하남은 5%의 높은 상승률을 보였다. 용인 4.5%, 구리 3.6%, 의왕 3%, 수원 2.5%, 광주 1.4%로 모두 상승세다. 모두 서울 강남까지 여러 교통편을 활용해 쉽게 이동할 수 있다. 수도권광역급행철도(GTX)와 광역철도, 고속도로 등 교통 인프라가 강남 접근성을 높여준다.
광주는 수서~광주 복선전철 계획으로 더 오를 것이라는 전망이다. 2024년 4분기에 127.1을 기록하며 저점을 찍었다. 2025년부터 완만한 반등 흐름을 보였다. 수서~광주선이 들어서면 강남권까지 약 10분만에 갈 수 있다.
권일 부동산인포 리서치 팀장은 “경기 남부권은 아직 상승 흐름이 반영이 덜 된 곳들이 있다. 특히 상승장이 전면 확산되는 게 아닌 선별적으로 이뤄지고 있어 광주시 같은 경우 경기 남부권 후발주자로 반등 구간에 진입한 것으로 평가된다”고 말했다.
29일 한국부동산원이 발표한 1월 넷째 주 주간아파트가격동향(26일 기준)에 따르면, 서울 아파트값은 0.31% 올랐다. 1월 첫째 주 이후로 계속해서 상승하고 있다. 서울 집값이 오르면서 서울과 인접한 경기도 남부로 수요가 이동하면서 경기도 남부 집값도 오르는 형태다.
