IBK기업은행 서울 을지로 본점. 사진=한국경제신문

올해 공공기관 신입 평균 연봉이 4099만원으로 나타났다.3일 HR테크 기업 인크루트가 ‘2026 공공기관 채용정보박람회’ 디렉토리북을 활용해 공공기관의 신입 연봉을 취합 및 분석한 결과다.조사 대상은 박람회에 참여한 공공기관 148곳 (공기업 시장형 14, 공기업 준시장형 13, 준정부기관 기금관리형 12, 준정부기관 위탁집행형 39, 기타공공기관 67, 부설기관 3)이며 이 중 연봉 정보를 뚜렷하게 공개한 139곳의 기관을 추려 조사했다.올해 공공기관의 전일제 기준 신입 평균 연봉은 4099만원으로 지난해 평균 3961만원보다 138만원 증가했다. 이는 최근 5년간 가장 높은 상승치이다.신입 연봉이 가장 높은 공공기관은 지난해에 이어 IBK기업은행이었다. 신입 연봉은 5777만원이다.2위는 5384만원의 신용보증기금이었다. 그 뒤로는 한국연구재단이 5204만원으로 나타났다.이어 기술보증기금 5195만원, 한국부동산원 5183만원, 예금보험공사 5110만원, 한국투자공사 5073만원, 한국수출입은행 5047만원, 한국산업은행 5000만원, 한국산업단지공단 4941만원으로 집계됐다.신입 연봉이 높은 10개 상위 기업의 분야를 확인해 본 결과 '금융'(IBK기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 예금보험공사, 한국투자공사, 한국수출입은행, 한국산업은행)이 7개로 가장 많았다.'연구교육'(한국연구재단), 'SOC'(한국부동산원), '산업진흥정보화'(한국산업단지공단) 분야가 각각 1개씩으로 집계됐다.분야별로 신입 연봉의 평균을 집계해 본 결과에서도 '금융' 분야의 평균 연봉이 4670만원으로 가장 높았다. 이어 '에너지' 4321만원, 'SOC' 4144만원, '산업진흥정보화' 3975만원, '고용보건복지' 3834만원 순으로 나타났다.또 올해 139개의 공공기관 신입 연봉을 구간별로 나눠본 결과 4000만원대가 50.4%로 가장 많은 비중을 차지했다. 지난해 대비 6.5%p 증가한 수치다.5000만원대도 6.5%로 지난해 대비 2.9%p 증가했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com