뉴스1

지난해 한국 국적을 취득한 귀화자가 1만1천명을 넘어섰다. 팬데믹 이후 최대 기록이다.4일 법무부 출입국외국인정책본부의 통계월보에 따르면 작년 1월부터 12월까지 귀화를 신청한 1만8623명 가운데 1만1344명이 한국 국적을 취득하는 데 성공했다.한국 국적을 얻은 외국인은 2019년 9914명에서 팬데믹 때였던 2020년 1만3885명으로 역대 최대치를 찍었다.당시 국가 간 이동이 제한되고, 모국에서 코로나19가 확산한 탓에 한국에서 오래 체류하고자 귀화를 신청한 외국인이 급증했던 영향으로 분석된다.이후 2021년 1만895명, 2022년 1만248명으로 내리 감소하다가 2023년과 2024년 각각 1만346명, 1만1008명으로 반등했다.지난해 기준 귀화자 가운데 가장 큰 비중을 차지한 국적은 중국으로, 56.5%(6420명)를 기록했다. 중국인 귀화자 역시 팬데믹 이후 최대치다. 이어 베트남(23.4%), 필리핀(3.1%), 태국(2.2%)의 순이었다.과거 한국 국적을 상실했다가 이를 재취득한 국적 회복자는 2020년 1764명, 2021년 2742명, 2022년 3043명, 2023명 4203명으로 꾸준히 증가했다. 2024년엔 3607명으로 감소했으나, 지난해 들어 4037명으로 다시 늘었다.국적 회복자의 경우 일본(3.2%)이 가장 많았고, 중국(2.5%)과 베트남(0.8%)이 뒤를 이었다. 지난해 우리 국적을 상실하거나 이탈한 이는 2만5002명으로, 전년(2만6494명)보다 5.6% 줄었다.미국이 72.1%(1만8015명)로 대부분을 차지했고, 캐나다, 호주, 일본 등이 뒤를 이었다.강홍민 기자 khm@hankyung.com