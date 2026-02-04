미국의 기준금리 인하 기대감이 커지며 달러화가 약세를 보이는 가운데 21일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 원화와 달러를 정리하고 있다./2024.8.21 임형택기자

2월 열리는 한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)에서 기준금리가 동결될 것이라는 전망이 나왔다.4일 한국투자증권에 따르면 금통위 2월 회의에서도 기준금리를 현재 연 2.50% 수준으로 동결할 것으로 예상했다.한국투자증권 최지욱 연구원은 “3일 공개한 의사록을 보면 모든 금통위원은 외환시장의 변동성이 줄어들지 않았고 주택가격의 높은 오름세를 주된 이유로 기준금리 동결 의견을 제시했다”고 설명했다.또 경제 성장과 관련 “실물 경기의 회복세가 충분하지 않다는 의견과 반도체 사이클 및 재정 확대 등으로 상방 리스크가 증대됐다는 의견으로 나뉘었다”고 밝혔다.최 연구원은 “2월 금통위는 경제전망 경로가 크게 바뀌지 않는 한 환율>부동산>성장 순으로 비중 있게 다뤄질 것으로 보인다”며 “의사록에 따르면 외환·국제금융 관련 부서에서는 ‘환율 하락 후 일정 기간 유지되는 추세가 확인돼야 외환시장 참가자의 기대가 안정될 수 있다’고 언급했다”고 밝혔다.원/달러 환율이 1400원 수준까지 내려와 2∼3개월간 유지될 경우 환율보다는 부동산 및 가계부채, 성장 및 물가 등이 통화정책방향에 있어 우선순위로 올라올 것이라는 예상이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com