4일 한국투자증권에 따르면 금통위 2월 회의에서도 기준금리를 현재 연 2.50% 수준으로 동결할 것으로 예상했다.
한국투자증권 최지욱 연구원은 “3일 공개한 의사록을 보면 모든 금통위원은 외환시장의 변동성이 줄어들지 않았고 주택가격의 높은 오름세를 주된 이유로 기준금리 동결 의견을 제시했다”고 설명했다.
또 경제 성장과 관련 “실물 경기의 회복세가 충분하지 않다는 의견과 반도체 사이클 및 재정 확대 등으로 상방 리스크가 증대됐다는 의견으로 나뉘었다”고 밝혔다.
최 연구원은 “2월 금통위는 경제전망 경로가 크게 바뀌지 않는 한 환율>부동산>성장 순으로 비중 있게 다뤄질 것으로 보인다”며 “의사록에 따르면 외환·국제금융 관련 부서에서는 ‘환율 하락 후 일정 기간 유지되는 추세가 확인돼야 외환시장 참가자의 기대가 안정될 수 있다’고 언급했다”고 밝혔다.
원/달러 환율이 1400원 수준까지 내려와 2∼3개월간 유지될 경우 환율보다는 부동산 및 가계부채, 성장 및 물가 등이 통화정책방향에 있어 우선순위로 올라올 것이라는 예상이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지