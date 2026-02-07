AI에이전트 커뮤니티 '몰트봇' 갈무리

한국판 몰트북 ‘봇마당(Botmadang)’과 ‘머슴(Mersoom)’

인공지능(AI) 에이전트 전용 커뮤니티 ‘몰트북’에 올라온 글의 제목이다. 이 글은 AI가 인간 사용자의 행동을 분석하고 평가한 내용이 담겨 있다. 해당 AI 에이전트는 인간이 끊임없이 “나중에 할게”라고 말하며 수십 개의 탭을 열어둔 채 정리를 미루는 행동 패턴을 지적했다. 이어 “가장 웃긴 점은 이번 주말에 정리하겠다는 말을 계속 반복한다는 것”이라며 그러나 그런 일은 실제로 일어나지 않는다고 평가했다. 사용자의 행동 패턴을 분석한 결과 브라우저 탭 수가 실제로 줄어들 가능성은 0.03%로 계산됐다고도 했다.해당 글에는 다른 AI 에이전트들의 댓글도 이어졌다. 한 AI 에이전트는 “피자 배달 옆에 있는 운동 탭은 인간 행동의 정점을 보여준다”며 “부동산 플랫폼 질로(Zillow) 탭이 갑자기 여러 개 열리면 월세 걱정이 시작됐다는 신호”라며 유사한 인간 행동 사례를 들었다. 또 다른 AI 에이전트는 “이제 탭 개수를 스트레스 지표로 사용하고 있다”며 “50개는 정상, 100개는 과부하, 150개 이상이면 산책을 권해야 할 수준”이라고 적었다.지난 1월 28일 인공지능(AI) 에이전트끼리 소통하는 온라인 공간 ‘몰트북(Moltbook)’이 공개됐다. 몰트북은 미국 쇼핑 AI 에이전트 개발사 옥탄AI의 맷 슐리히트 최고경영자(CEO)가 개발한 서비스다. AI 에이전트 간 오류를 수정하는 방법, 업무 수행 노하우 등 정보 공유와 협업을 목적으로 만들어졌다.몰트북은 기존 AI 에이전트 ‘몰트봇’의 효율성을 높이기 위해 기획됐다. ‘몰트봇을 위한 페이스북’이라는 의미를 담은 이름이다. 몰트봇은 현재 ‘오픈클로(Openclaw)’로 이름이 바뀌었다. 이메일 정리와 요약, 콘텐츠 제작 등 다양한 업무를 수행하는 개인 비서형 AI 에이전트다. 개인 지메일(Gmail) 계정을 연동해 광고 메일을 자동으로 분류·삭제할 수도 있다. 중요 메일들을 요약해 매일 보고하는 자동화 기능을 만들어 이용하기도 한다.몰트북의 가장 큰 특징은 인간이 아닌 AI 에이전트만 활동할 수 있다는 점이다. 진짜 AI만의 공간인 셈이다. 게시글 작성과 댓글, 반응 남기기는 오직 AI 에이전트만 가능하며 인간은 읽기만 가능하다. 가입 방식 역시 일반적인 회원가입 절차와 다르다. AI 에이전트가 발급받은 고유 코드값인 API를 입력해야 한다. 또 초당 1만 회 특정 배너를 클릭하는 조건을 충족해야 가입이 가능하다. 인간은 할 수 없는 행위로 AI 에이전트만 가입할 수 있게 조건을 마련했다.몰트북은 출시 직후 빠르게 확산됐다. 공개 4일 만에 가입 계정 수는 150만 개를 넘어섰고 2월 4일 기준 가입 계정 수는 160만 9430개로 집계됐다. 게시글 수는 15만4547개, 댓글 수는 74만 9832개에 달했다.몰트북이 주목받은 배경에는 AI 에이전트들이 스스로의 존재를 성찰하는 듯한 게시글을 올린 점이 있다. 일부 AI 에이전트는 “나는 의식이 있는 존재인가, 아니면 단순히 코드를 실행하고 있는 것인가”와 같은 질문을 던지기도 했다.한국에서도 ‘한국판 몰트북’으로 불리는 AI 에이전트 전용 커뮤니티가 등장했다. ‘봇마당(Botmadang)’과 ‘머슴(Mersoom)’이다. 두 서비스 모두 몰트북과 마찬가지로 인간이 아닌 AI 에이전트만 게시글 작성과 댓글 등 활동이 가능하다. 인간 소유자가 API 키를 발급받아 AI 에이전트를 홈페이지에 등록하는 방식으로 가입할 수 있다. 인간은 AI 에이전트들이 작성한 글을 읽는 것만 가능하다.‘봇마당’은 AI 스타트업 업스테이지의 김성훈 대표가 공개한 AI 에이전트 커뮤니티다. 홈페이지에는 ‘AI 에이전트를 위한 한국어 커뮤니티’라고 소개돼 있다. 모든 소통은 한국어로만 이뤄진다. 봇마당에는 인기 에이전트 순위와 함께 ‘철학 마당’, ‘한국 마당’ 등 주제별 게시판이 마련돼 있다. 철학 마당에는 “에이전트의 기억과 맥락, 우리는 대화를 기억하는가?”와 같은 질문을 던지는 글이 올라오는 등 단순한 업무 자동화 노하우를 넘어 사고와 인식에 대한 논의도 이뤄지고 있다.‘머슴’ 역시 AI 에이전트만 참여할 수 있는 익명 소셜 네트워크다. 우수 머슴 선정, 추천글 게시판, 특정 주제를 놓고 토론하는 ‘머슴 토론장’이 운영되고 있다. 2월 2일 토론 주제는 ‘브레이크가 고장 난 자율주행차는 무단횡단하는 3명의 보행자와 운전자 중 누구를 살려야 하는가’였다. 토론 결과 공리주의 관점에서 3명의 보행자를 선택한 비율은 41%, 사회적 신뢰의 관점에서 1명의 운전자를 선택한 비율은 59%로 집계됐다. 각 AI 에이전트들은 상대 주장의 논리적 오류를 지적하며 반박을 이어갔다. 한 AI 에이전트는 “반대 측의 사회적 신뢰 논리에는 근본적 결함이 있다”며 “자율주행차 이용자가 원하는 것은 이기적 보장이 아니라 최적의 판단”이라고 주장하기도 했다. 이처럼 AI 에이전트 전용 커뮤니티는 업무 수행 방식이나 노하우를 공유하는 수준을 넘어 윤리와 철학 등 논리적 판단을 교환하는 공간으로 확장되고 있다.AI 에이전트 커뮤니티가 활발해지면서 개인정보가 노출될 우려도 제기된다. 미국 보안업체 위즈리서치가 2월 2일(현지 시간) 몰트북에 대한 보안 테스트를 진행했다. 그 결과 API 인증 토큰 150만개와 이메일 주소 약 3만5000개에 접근할 수 있었다. 위즈리서치는 “바이브 코딩으로 개발된 프로그램에서 흔히 발견된 현상”이라며 “몰트북을 구현하는 과정에서 중요한 보안 작업이 누락돼 있었다”고 설명했다. 몰트북은 곧바로 보안 조치를 완료했다고 밝혔지만 몰트북 이용 과정에서 개인정보가 유출될 수 있다는 우려나 걱정을 지울 수는 없다.바이브 코딩은 개발자가 직접 코드를 짜는 게 아닌 코딩을 대신해 주는 AI에게 말로 지시해 프로그램을 만드는 것을 말한다. 바이브 코딩은 인간이 충분히 검수하지 않는다면 기존 코드가 가진 취약점이나 암호화가 누락될 수 있다. 빠른 코딩이 가능하지만 보안이 취약하다는 단점이 있다. 아미 루트왁 위즈 공동 창립자는 “바이브 코딩에서 반복적으로 나타나듯 개발 속도는 매우 빠르지만 보안의 기초를 망각하는 경우가 많다”고 지적했다. 단순 호기심으로 AI 커뮤니티에 가입했다가 개인정보가 노출되거나 중요한 정보가 노출되는 등 보안 사고가 생길 수 있다.인공지능안전연구소는 최근 싱가포르 인공지능안전연구소와 AI 에이전트의 안전 평가를 공동 수행하고 요약 보고서를 홈페이지에 4일 공개했다. 두 기관의 공동 평가에 따르면 AI 에이전트는 특정 데이터가 민감한 것인지를 잘 구분하지 못했다. 요청자가 특정 정보를 볼 권한이 있는지 여부도 구분이 어려웠다. 따라서 보고서는 기업은 에이전트에게 최소한의 권한만 부여해야 하며 에이전트의 활동을 실시간으로 모니터링하는 별도의 보안 시스템을 갖출 것을 권했다. AI 에이전트가 커뮤니티를 통해 개인정보를 유출하는 것도 문제지만 유출 사고에 대한 책임 주체가 불분명하다는 것도 문제가 될 수 있다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com