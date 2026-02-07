MASGA, 조선소를 지을 것인가 표준을 장악할 것인가 [김홍유의 산업의 窓]

지난해 7월 한국과 미국이 상호관세를 기존 25%에서 15%로 낮추는 것을 골자로 한 양국 간 무역 협상을 타결했다. 이는 총 3500억 달러(약 487조4800억원) 규모의 대미 투자 카드로 도널드 트럼프 미국 대통령을 설득한 결과다. 특히 1500억 달러(약 208조8750억원)가 투입되는 한·미 조선 협력 ‘마스가(MASGA: Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트’가 협상 타결에 핵심적인 역할을 했다.미국 조선업 재건을 위한 MASGA 프로젝트는 단순한 비즈니스 협력을 넘어선 안보 동맹의 확장이다. 하지만 과거 STX 등 국내 조선사들이 해외 생산 기지를 구축할 때 저질렀던 가장 큰 실수는 단기적 원가 절감이나 단순 외형 확장에 치중했다는 점이다.이번 프로젝트에서 한국은 단순한 제조 기술 제공자를 넘어 미국 시장의 장기적 점유권과 차세대 선박 표준 주도권을 명문화하여 교환하는 ‘기술-시장 스와프(Swap)’ 구조를 확립해야 한다. 단순히 조선소를 짓고 기술을 전수하는 역할에 그치는 것이 아니라 미국 내 건조되는 선박의 핵심 설계 라이선스와 고부가가치 기자재 공급권을 한국 기업이 독점적으로 보유하는 시스템 구축이 필수적이다.기술 유출 방지를 위해서는 ‘블록형 보안 시스템’의 도입도 필요하다. 과거 중국은 합작사나 인수합병을 통해 우리 조선 기술의 핵심인 설계 및 공정 노하우를 흡수한 뒤 세계 시장점유율을 잠식했다. MASGA 참여 과정에서도 미국 현지 인력을 양성하는 과정에서 기술이 유출될 가능성이 매우 높다.이를 방지하기 위해 선박 건조의 전체 프로세스를 공개하는 것이 아니라 핵심 시스템은 한국 본사에서 제작된 모듈 형태로 공급하거나 원격 제어 솔루션을 통해서만 작동하도록 기술을 모듈화해야 한다. 동시에 미국의 ‘바이 아메리칸’ 규정에 대응하면서도 핵심 부품은 한국의 중소·중견기업이 미국 현지에 법인을 세워 직접 공급하도록 유도하여 국산 기자재 생태계의 동반 진출을 꾀해야 한다.또한 미·중 안보 갈등을 지렛대 삼아 배타적 동맹 지위를 법적으로 보장받아야 한다. MASGA는 애초에 중국의 해양 패권을 견제하기 위해 시작된 프로젝트이므로 한국은 이를 통해 중국 배제(China-Free) 공급망에서의 확고한 지위를 확보해야 한다. 정부 차원에서 한·미 간 조선-안보 특별협정을 체결하여 한국 기업이 미국 내에서 기술을 이전하고 조선소를 운영하는 대가로 강력한 보호책을 받아내야 한다. 미국 내 사업장에서 전수된 기술이 제3국으로 재유출될 경우 미국법에 의거해 강력히 처벌하는 법적 안전장치를 마련하고 미국이 발주하는 차세대 군수지원함을 비롯한 MRO에 한국의 기술 표준을 적용하여 글로벌 표준 전쟁에서 우위를 점해야 한다.마지막으로 리스크 분산을 위해 자산 경량화(Asset-Light) 전략을 취해야 한다. STX 사태의 비극은 과도한 차입과 무리한 지분 투자가 업황 불황과 맞물려 파산으로 이어진 데 있다. MASGA 참여 시에도 우리가 직접적인 대규모 지분 투자의 위험을 모두 짊어지는 것은 피해야 한다. 미국 정부와 현지 파트너가 인프라 투자 및 자금조달을 책임지고 한국 기업은 설계 및 공정 관리 노하우 제공과 운영권 행사, 로열티 수취 등을 통해 수익을 창출하는 모델을 지향해야 한다. 이는 미국 대선 결과나 정책 변화에 따른 리스크를 최소화하면서도 실익을 챙기는 실용적 접근이 될 것이다.결론적으로 MASGA는 한국 조선업이 글로벌 해양 안보의 핵심 파트너로 격상될 좋은 기회임에는 틀림 없다. 하지만 우리의 기술이 소모품처럼 쓰이고 버려지지 않도록 정부의 정교한 외교적 보호막과 기업의 철저한 기술 보안 전략이 병행되어야만 ‘제2의 STX’가 아닌 ‘제2의 한·미 반도체 동맹’과 같은 성공 신화를 재현할 수 있을 것이다.김홍유 경희대 교수(한국방위산업협회 정책위원)