'특례보금자리론'이 출시된 30일 서울 중구 한국주택금융공사 서울중부지사에서 한 시민이 상담을 받고 있다. 사진=뉴스1

시중은행의 가계 대출 규제가 강화되면서 상대적으로 금리가 낮은 정책모기지 상품인 보금자리론수요가 빠르게 늘고 있다.은행권 문턱이 높아진 가운데 실수요자들의 고정금리·장기 상환 보금자리론으로 발길을 돌리는 모습이다.4일 한국주택금융공사에 따르면 작년 12월 보금자리론 신규 판매액은 2조 351억원으로 집계됐다. 이는 2023년 11월(3조688억원) 이후 25개월 만에 최대치다.보금자리론은 주택금융공사가 공급하는 장기·고정금리·분할 상환 방식의 주택 담보 대출로 부부 합산 연소득 7000만 원 이하인 무주택자나 1주택자가 6억 원 이하 주택을 구입할 때 할 때 이요할 수 있다. 대출 만기는 최장 50년이다.보금자리론 월간 판매액은 2024년 5월 2832억 원까지 급감한 뒤 점진적인 회복세를 보였다. 같은 해 11월에는 1조 원을 넘겼고 작년 9월엔 2조 원을 돌파했다. 이후 10월과 11월은 다소 주춤했으나 12월 들어 다시 큰 폭으로 증가했다.주택금융공사는 지난해 12월 주택 거래량이 예년보다 늘어난 데가 연말로 갈수록 시장금리가 오르며 고정금리 대출 선호가 높아진 점을 주요 원인으로 꼽았다.실제로 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 주택 매매 거래량은 6만2893호로 전년 동기 대비 크게 증가했다.은행권 주택담보대출 금리가 상승한 점도 보금자리론 수요 확대에 영향을 미쳤다.주택금융공사는 보금자리론 금리(u-보금자리론 기준)를 작년 2월 3.75~4.05%로 낮춘 뒤 12월까지 동결했지만 올해 들어 시장금리 상승을 반영해 1월 0.25%포인트, 2월 0.15%포인트 등 두 차례 금리를 인상한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com