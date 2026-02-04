장동혁 국미의힘 대표가 2일 서울 여의도 국회 예결위회의장에서 열린 의원총회에 참석하고 있다./2026.2.2 임형택기자

장동혁 국민의힘 대표는 4일 선거연령을 16세로 낮추는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.장 대표는 이날 국회 교섭단체 대표연설에서 “이번 지방선거부터 선거연령을 낮출 수 있도록 국회 정치개혁특별위원회에서 논의를 시작할 것을 제안한다”며 이 같이 말했다.그는 “대한민국 청소년들은 세계에서 가장 높은 수준의 교육을 받고 사회적 판단력에 있어서 성인들에 결코 뒤떨어지지 않는다”고 밝혔다.이어 “16세 이상이면 정당의 당원이 될 수 있다”며 “알바를 하거나 직업을 가질 수도 있고 근로에 따른 세금도 납부한다”고 강조했다.이번 제안은 최근 청년층에서 보수 정당 지지율이 상대적으로 높아진 흐름과 무관하지 않다는 해석이 나온다.장 대표는 “교실의 정치화에 대한 부모님들의 염려도 잘 알고 있다”며 보수·진보 교원단체와 학부모가 참여하는 협의체를 구성하겠다는 구상도 밝혔다.장 대표는 “교육의 정치적 중립성 원칙을 확립하고 주입식 정치 교육을 엄격히 금지하는 가이드라인을 법제화하겠다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com