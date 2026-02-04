이라크 알포 신항만 공사·거가대로 침매터널 성공적 수행 경험 강조

컨소시엄 참여사에 새로운 설계안 공유할 것

거가대로 침매터널 입구. 사진=대우건설

대우건설이 가덕도신공항 부지조성공사에 대해 국내외 대형 해상 공사를 성공적으로 수행한 기술력을 바탕으로 해당 프로젝트 수행에 전혀 문제가 없다는 입장을 4일 밝혔다.가덕도신공항 부지조성공사는 연약지반과 해상에 걸쳐 공항 부지를 건설하는 초고난이도 프로젝트로서 현재 입찰이 진행 중이다. 가덕도 신공항 프로젝트는 부지조성에만 약 10조원 등 총 13조원 규모의 초대형 관급공사이지만, 연약지반 공사 리스크에 대한 우려로 인해 최근 일부 건설사들이 컨소시엄에서 이탈한 바 있다.이에 대해 대우건설 관계자는 “동남권 관문공항의 시작을 알리는 초대형 국책사업의 상징성을 잘 알고 있으며, 일부에서 우려하는 연약지반의 초고난이도 공사라는 점은 회사가 보유한 기술력과 경험을 통해 충분히 극복할 수 있다”고 자신했다.대우건설은 해상공항인 가덕도신공항 부지조성공사가 기본적으로 항만공사와 성격이 같다고 보고 있다. 대우건설은 지난 2년간 시공능력평가에서 토목분야 연속 1위, 3년 연속 항만공사 분야 1위를 기록한 바 있다.대우건설은 국내외에서 가덕도신공항과 유사한 형태의 해상 공사에 차별화된 기술경쟁력을 입증한 바 있다. 해외에서는 5조원 규모 이라크 알포 신항만 공사를 수행하고 있는데, 해당 공사는 초연약지반을 매립해 부등침하를 성공적으로 제어하면서 방파제, 컨테이너터미널 안벽공사, 접속도로 등을 조성하는 것이다.대우건설은 이라크 현지의 연약지반 특성에 적합한 여러 공법들과 지반의 미세한 움직임을 실시간으로 읽어내는 정밀 계측 시스템, 그리고 실제 데이터를 분석해 미래의 거동을 미리 내다보는 역해석 기술 등을 도입했다.대우건설은 부산~거제간 연결도로(거가대로) 중 가덕도에서 저도까지 구간을 세계 최장 규모의 침매터널로 시공한 경험도 갖추고 있다. 국내 최초의 해저침매터널로 개통 15년이 넘은 거가대로는 아직까지 부등침하나 누수, 결로와 같은 문제가 전혀 발생되지 않고 있다.대우건설은 최고 수심 48m에 달하는 연약지반인 가덕도 앞바다에 길이 180m, 너비 26.5m, 높이 9.75m의 왕복 4차선 초대형 터널구조물 18개를 가라앉혀 연결하는 작업을 성공적으로 마쳤다. 대우건설은 세계 최초로 외해에서 가장 깊은 수심의 연약지반에 시공하는 등 총 5가지 세계기록과 함께 연결시 공기주입, 침매함체 구간 자갈포설 장비, 함체위치 정밀 조절장비 등 3가지 국제특허를 따내기도 했다. 침매터널의 선진국이라는 네덜란드 협력사마저 불가능하다고 했던 공사를 각종 신공법과 신기술로 해낸 것이다.대우건설은 가덕도신공항 부지조성공사 입찰을 준비하며 이미 사업부지의 지반조사를 마친 뒤 기존 설계안을 개선하고 있다. 현재 대우건설은 연약지반처리 대안공법으로 매립공법 변경 및 준설치환 공법을 고려 중인 것으로 알려졌다.매립공법에 대해서는 해상조건에서 작업하는 기존 설계안의 한계를 극복하기 위해 시공사례가 상대적으로 많고 연약지반의 개량 품질도 우수한 육상화 시공 방법을 발굴해 부등침하에 대한 우려를 불식시킬 예정이다. 거가대로 침매터널 구간에서 적용했던 준설치환 공법도 검토되고 있다. 활주로 구간의 연약지반을 아예 걷어내 버리고 단단한 사석과 토사를 매립해 지반 구성 자체를 바꾸겠다는 것이다.대우건설은 위와 같은 대안 공법에 외부 전문가들의 자문을 더해 최적의 방안을 적용한 설계안을 컨소시엄 참여사들과 공유할 예정이다.대우건설 관계자는 “대우건설은 가덕도 앞 바다에서 대형 해상공사를 이미 성공적으로 시공했고, 이라크 알포 신항만 건설공사를 비롯해 연약지반에서 건설되는 항만공사에 대한 경험이 누구보다 많은 해상 토목 분야 1위 건설 기업”이라며 “입찰 절차가 마무리되어 컨소시엄이 시공사업자로 선정되면, 수많은 경험과 실증을 통해 얻어진 기술경쟁력을 통해 국책사업을 성공적으로 완수하기 위한 모든 노력을 다할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com