"역시 업계 1등" 에이피알, '최대 실적' 또 갈아치웠다

2025년 매출 1조5273억원, 영업이익 3654억원

글로벌 뷰티 기업 에이피알이 2025년 역대 최대 매출과 영업이익을 달성하며 창립 이후 11년 연속 성장세다.4일 에이피알은 2025년 연결 기준 연간 매출 1조5273억원, 영업이익 3654억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 111%, 영업이익은 198% 증가했다. 영업이익률은 24%다.4분기 또한 역대 최고 수준이다. 4분기 연결 기준 매출은 5476억원으로 분기 사상 최대 실적이다. 영업이익은 1301억원으로 전년 동기 대비 228% 늘었다. 특히 해외 매출이 4746억원을 기록하며 전년 동기 대비 203% 성장했고, 전체 매출에서 차지하는 비중도 87%까지 확대됐다.사업 부문별로는 화장품 부문의 성장이 단연 두드러졌다. 화장품 부문은 베스트셀러의 포트폴리오 확대로 4분기 매출액 4128억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 255%의 높은 성장률을 보였다. 미국과 일본 등 주요 시장을 중심으로 메디큐브 브랜드 인지도가 빠르게 확산되며 수요가 확대된 가운데 연간 화장품 매출액 1조원을 달성해 지속 가능한 성장 기반을 확보했다.뷰티 디바이스 부문도 글로벌 판매 지역 및 유통 채널 다변화 전략을 통해 4분기 매출액 1229억원, 연간 매출액 4070억원을 기록했다.2025년 해외 전체 매출은 1조 2258억원으로 전년 대비 207% 성장했으며, 매출 비중은 55%에서 80%로 대폭 확대됐다. 온-오프라인 채널의 동반 성장으로 미국과 일본 등 주요 시장에서 최대 실적을 기록했으며, 유럽을 비롯한 기타 지역에서도 고른 성과를 거두며 글로벌 전역에서 성장세를 이어갔다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com