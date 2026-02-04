정규호 포스코 DX전략실장, 심민석 포스코DX 사장, 니콜라스 래드포드 페르소나 AI CEO, 김근환 포스코기술투자 사장이 포스코DX 판교사옥에서 산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 사진=포스코

포스코그룹이 철강제품 물류관리에 휴머노이드 로봇을 적용하는 프로젝트를 추진하며 피지컬 인공지능(AI) 도입에 속도를 낸다.포스코, 포스코DX, 포스코기술투자는 페르소나 AI와 산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.페르소나AI는 미국 휴머노이드 로봇기업으로 미세부품 조립과 고중량물 처리가 가능한 산업용 휴머노이드를 개발하고 있다.먼저 포스코는 제철소 현장에 휴머노이드 로봇을 도입할 수 있는 작업 개소를 발굴하고 현장 적용성 평가를 담당한다.포스코DX는 로봇 시스템 설계, 제철소 특화모델 공동개발을 맡고 포스코기술투자는 상품 테스트(PoC) 지원을 담당한다.페르소나 AI는 제철소 산업현장에 맞춰 설계된 휴머노이드 로봇 플랫폼을 구현할 예정이다.포스코와 페르소나 AI는 내달부터 제철소에서 생산하는 철강재 코일의 물류 관리에 휴머노이드 로봇 사업 검증을 추진하기로 했다.무게가 수십톤에 달하는 압연 완성품 코일을 하역하기 위해서는 크레인 작업이 필요한데 크레인 벨트를 코일에 체결하는 작업을 휴머노이드가 작업자와 협업할 계획이다.물류작업은 사고 위험이 높은 데다 근골격질환 위험성도 있는데 휴머노이드 로봇 도입으로 이러한 문제를 해결할 수 있다고 포스코는 기대했다.포스코는 지난해부터 이송, 자재 준비 등 터미널 물류 공정에 휴머노이드 로봇 도입을 검토해왔다.이번 실증 과정으로 휴머노이드 로봇과 작업자가 협업할 수 있다는 가능성이 확인되면 포스코는 물류현장 투입을 확대할 방침이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com