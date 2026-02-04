사진=연합뉴스

인텔이 엔비디아가 장악한 인공지능(이하 AI)용 그래픽처리장치(이하 GPU) 시장에 본격 진출한다.3일(현지시간) 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 미국 샌프란시스코에서 시스코 시스템즈 주최로 열린 ‘AI 서밋’에서 “최근 매우 유능한 GPU 설계 총괄책임자를 영입했다”며 이같이 밝혔다고 로이터통신이 전했다.탄 CEO는 영입 인물의 구체적인 이름은 언급하지 않았지만 지난달 퀄컴에서 영입한 GPU 전문가 에릭 데머스를 가리키는 것으로 추정된다.데머스는 최근 링크트인을 통해 인텔 수석부사장으로 합류한다고 공개한 바 있다.탄 CEO는 GPU 개발 프로젝트가 지난해 암(Arm)에서 데이터센터 부문 책임자를 영입한 케보크 케치치언 총괄수석부사장(EVP)의 지휘하에 진행될 것이라고 설명했다.그는 “GPU는 데이터센터와 밀접한 관계”라며 “고객사들과 협력해 그들이 필요로 하는 것이 뭔지 정의해나갈 것”이라고 말했다.인텔이 GPU 제품 양산에 들어가면 미국 내 AI 칩 생산이 본격화될 전망이다. 엔비디아를 비롯한 주요 AI 칩 제조사들은 그동안 파운드리업체 TSMC에 생산을 맡겨왔다.탄 CEO는 차세대 제조기술을 바탕으로 자사 파운드리 사업도 순항하고 있다고 설명했다.그는 “몇몇 고객사들이 인텔 파운드리와 적극적으로 협력하고 있다”면서 이들 관심이 초미세 공정인 ‘1.4나노급’(14A) 제조 기술에 집중돼 있다고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com