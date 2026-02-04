왼쪽부터 김종학 태성 대표이사, 김승현 고려아연 온산제련소장, 정준식 네오배터리머티리얼즈코리아 부대표. 사진=고려아연

고려아연이 차세대 음극집전체(배터리 핵심 소재)로 주목받는 복합동박(Composite Copper Foil)의 상용화를 위해 태성, 네오배터리머티리얼즈코리아와 손을 잡았다.드론과 휴머노이드 로봇 등 소형 모빌리티의 보급 확대로 복합동박 수요 증가가 예상됨에 따라 관련 기술을 선제적으로 확보하기 위해서다.고려아연은 지난 1월 28일 온산제련소에서 '드론·로봇용 복합동박 탑재 고성능 배터리 기술 개발'을 위해 태성, 네오배터리머티리얼즈코리아와 양해각서(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다.이날 체결식에는 고려아연 김승현 온산제련소장과 최헌식 기술연구소장, 태성 김종학 대표, 네오배터리머티리얼즈코리아 정준식 부대표 등 3사 주요 경영진이 참석했다.고려아연은 동박 필수 소재인 구리를 직접 생산하면서 동박 제조 기술과 설비를 보유하고 있고, 드론과 로봇 등을 실제 산업 현장에서 사용하며 테스트베드 역할을 할 수 있다고 설명했다.태성은 자체 기술력으로 복합동박 도금 장비를 개발한 바 있으며, 네오배터리머티리얼즈코리아는 최근 배터리 셀 제조로 사업영역을 확대하면서 협업이 가능해졌다.복합동박은 구리(동)로만 만든 일반 동박과 비교해 구리 사용량이 적고 중심부를 폴리머 소재로 구성해 가격 경쟁력이 뛰어나다.상대적으로 무게가 가벼우면서도 밀도가 높고 안전성이 우수하며 기존 흑연 음극재보다 성능은 뛰어난 것으로 알려졌다.여기에 충전 시 팽창과 전도성 저하 등 단점이 있는 실리콘 음극재의 문제점을 완화해주는 특성도 지녀 차세대 배터리 핵심 소재로 주목받고 있다.특히 드론과 휴머노이드 로봇 등 소형 모빌리티 제품에 적합해 미래 수요 증가가 예상된다.글로벌 시장조사기관 '와이즈 가이 리포트'에 따르면 글로벌 복합동박 시장 규모는 2023년 68억8000만달러에서 오는 2032년 101억8000만달러로 약 1.5배 성장할 전망이다.고려아연 관계자는 "올해 말 복합동박을 탑재한 드론 등 소형 모빌리티 시제품을 제작해 실증에 성공하면 국내 기업 중 최초 사례에 해당할 것"이라며 "이러한 성과는 배터리 소재 포트폴리오를 다변화하고 시장 변화에 대응할 기술력을 선제적으로 확보한다는 측면에서 의미가 크다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com