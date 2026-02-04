사진=한경DB

2008년 금융 위기를 예측했던 투자자 마이클 버리가 최근 비트코인 폭락이 전체 금융시장에 연쇄적 충격을 줄 수 있다고 경고했다.버리는 최근 서브스택 뉴스레터에서 비트코인 약세가 심화하고 있다며 새로운 유형의 금융 재앙이 다가오고 있다고 전망했다.이 같은 경고는 3일(현지시간) 비트코인 1개의 가격이 24시간 전 대비 7% 이상 하락해 7만2867 달러를 기록하며 15개월 만의 최저 수준으로 떨어진 시점에 나왔다.버리는 비트코인 폭락이 현실화할 경우 세 가지 시나리오(sickening scenarios)로 제시했다. 첫 번째는 비트코인이 7만 달러 아래로 떨어지는 경우다.그는 “비트코인을 대량 보유한 마이크로스트래티지 같은 기업들은 수십억 달러의 적자를 보게 될 것이며 이 경우 자본 시장에서의 자금 조달이 사실상 막히게 된다”고 지적했다.특히 마이크로스트래티지 등 비트코인 보유 기업들이 직격탄을 맞을 수 있다고 봤다.두 번째는 6만 달러를 하회할 때다. 버리는 “마이크로스트래티지는 존립을 위협받는 위기에 직면할 수 있을 것”이라 전했다.전 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 스트래티지가 실제 비트코인을 내놓는다면 세계 가상 자산 시장 전체가 흔들릴 수 있다는 관측이다.세 번째는 비트코인 가격이 5만 달러 아래로 떨어질 경우다. 이 경우 가상자산 채굴 업체들이 파산해 자신들이 보유한 비트코인 준비금을 매도하게 될 것이라고 버리는 내다봤다.그는 “토큰화된 금속 선물 시장도 매수자가 없는 블랙홀로 빨려 들어갈 것”이라고 경고했다.앞서 버리는 비트코인 등 가상 화폐에 대해 “아무 가치도 없다”고 주장하며 1600년대 네덜란드를 중심으로 형성된 튤립 가격 거품과 비슷한 우리 시대의 튤립이라며 혹평한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com