귀뚜라미환경테크, 대구 어나드범어 음식물쓰레기 자동이송 시스템 완공

친환경 음식물쓰레기 자동이송 시스템 기업 귀뚜라미환경테크가 대구의 새로운 랜드마크로 떠오르는 ‘어나드범어’에 자사의 ‘에코홈 시스템’을 완공했다고 밝혔다.음식물 쓰레기 자동이송 시스템은 음식물 쓰레기의 배출부터 수거까지 위생적으로 처리하는 최첨단 자동화 솔루션이다.이 시스템은 입주민의 번거로움을 없앴으며, 특히 여름철 악취나 해충 발생 문제를 근본적으로 해결하여 쾌적한 주거 환경을 조성한다는 평가를 받고 있다.어나드범어에는 귀뚜라미환경테크의 기술력이 집약된 에코홈 3세대 모델이 적용되었다. 하이엔드 주거 공간에 어울리는 미려한 디자인과 마감 완성도를 갖췄으며, 특히 특허받은 이중 차단 밸브를 적용해 냄새를 완벽하게 차단하도록 설계된 것이 강점이다.귀뚜라미환경테크는 이미 아크로리버파크, 래미안 원베일리, 메이플자이 등 서울 강남권의 대표적인 하이엔드 아파트에 에코홈 시스템을 성공적으로 설치해 운영 중이며, 최근 청담 르엘, 잠실 르엘 등 주요 프리미엄 단지의 시스템 구축을 마쳤다.회사 관계자는 "대구의 상징적인 공간인 옛 MBC 부지에 들어선 어나드범어의 품격에 걸맞은 최고의 시스템을 제공하기 위해 노력했다"며 "앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 입주민들의 삶의 질을 높이는 친환경 주거 문화를 선도해 나갈 것"이라고 전했다.한편, 어나드범어는 대구 수성구 범어동의 대구MBC 부지를 재건축해 조성된 주거 단지로, 지난 1월 31일부터 본격적인 입주를 시작했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com