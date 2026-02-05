사진=팀제로코드

팀제로코드는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)로부터 고객분야 대외협력 유공 표창을 수상하며 공공기관과의 우수 협업 사례로 공식 인정받았다고 밝혔다.이번 표창은 KOTRA의 사업 추진 및 기관 운영 전반에 걸쳐 적극적인 지원과 협력을 수행한 외부 파트너에게 수여되는 상이다. KOTRA는 팀제로코드를 ‘모범적인 대외협력 동반자’로 평가하며, 공사 운영 전반에 걸쳐 내실 있는 지원을 아끼지 않은 점을 높이 평가했다. 특히 사업 추진 과정에서 보여준 협력과 기여가 이번 수상의 주요 배경으로 꼽혔다.팀제로코드는 앞서 KOTRA가 주최한 ‘2024 수출·해외진출정보 서비스 개선 파트너 공모전’에서 우수상을 수상하며 공공 데이터 활용 능력과 현장 이해도를 이미 입증한 바 있다. 당시 제안된 혁신안은 단순 아이디어 차원을 넘어, KOTRA와의 지속적인 실무 협의를 통해 실제 수출 기업들이 체감할 수 있는 정보 서비스 고도화 성과로 구체화되고 있다.이러한 협력의 중심에는 팀제로코드의 핵심 솔루션인 ‘아네스(aness)’가 있다. 아네스는 통역기나 녹음기 등 개별 툴에 의존하던 기존 무역 현장의 관행을 탈피하고, 비즈니스 미팅의 시작부터 사후 관리까지 전 과정을 아우르는 ‘엔드 투 엔드(End-to-End)’ 워크플로우를 구현했다는 평가다.특히 아네스는 현장의 비즈니스 대화를 즉각 데이터 자산으로 전환하는 데 특화되어 있다. ▲실시간 다국어 통역과 대화 자동 기록은 물론 ▲AI 기반의 미팅 요약 및 액션 아이템 도출 ▲고객 DB 구축 등 파편화된 업무를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있다.회사는 향후 이 과정에서 축적된 오프라인 미팅 데이터와 기업 정보를 결합, 최적의 바이어를 매칭하는 ‘데이터 기반 통합 세일즈 플랫폼’으로 서비스를 확장해 나갈 계획이다.팀제로코드 이진영 부사장은 “이번 표창은 KOTRA와의 긴밀한 협업을 통해 무역 현장에서 실제로 필요한 지원을 함께 고민하고 실행해 온 결과”라며 “앞으로도 KOTRA와 지속적으로 소통하고 협력하여, 국내 기업들이 해외 진출 과정에서 체감할 수 있는 유의미한 성과를 만들어 나가는 데 주력하겠다”고 소감을 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com