미국 컬트 와인을 마시려면 가혹한 경제적 대가를 치러야 한다. 사진 왼쪽부터 아뮤즈 부셰 나파 밸리 레드 블렌드(2021)와 쥬 드 뷸르, 로제 엑스트라 브뤼.

김동식의 와인 랩소디 <63>와인의 맛과 가격은 과연 비례할까. 그 답은 ‘비교적 그렇다’이다. 아무리 초보자라도 블라인드 테이스팅을 마친 후 ‘마음에 드는 와인을 하나 고르라’고 하면 대부분 가장 비싼 와인을 가리킨다. 한 치의 망설임도 없다.고가 와인은 시고 떫고 단맛의 밸런스가 좋고 잔향이 오래가기 때문이다. 대략 한 병에 10만원 안팎의 와인이면 부드럽고 편안한 느낌을 받을 수 있다. 그보다 더 비싼 와인은 명품 가방처럼 개인의 선호도와 브랜드, 희소성에 따라 가격이 결정된다고 보면 된다.며칠 전 서울 사당역 인근에서 와인모임이 있었다. 초청 손님으로 이제 막 와인 세계에 입문한 황모 교수와 실전경험이 풍부한 천혜림 와인스페셜리스트가 참석했다. 소리 없이 내린 ‘1월의 함박눈’도 함께했다.당일 마신 와인은 모두 6종류. 국내에는 잘 알려지지 않은 와인들로 포도 품종이나 가격 정보 등을 사전에 알려주지 않았다. 그런데도 참석자들은 한결같이 최고 와인으로 가격이 가장 비싼 ‘아뮤즈 부셰, 나파 밸리 레드 블렌드(2021)’를 꼽았다.메를로(92%) 기반의 이 와인은 미국 최고급 컬트 와인 중 하나다. ‘와인의 여신’ 하이디 바렛(스크리밍 이글 와인메이커)이 양조했다. 국내 판매가격은 100만원대에 달하지만 그마저 수량이 적어 구입이 힘들다.황 교수는 아뮤즈 부셰에 대해 “이상하게도 맛과 향이 1, 2, 3처럼 또렷하게 기억 속에 남아 있다. 특히 첫 모금부터 부드럽고 편한 느낌이 다가와 괜히 ‘기분 좋아지는 내 인생의 첫 와인’이다”라고 했다. 밸런스에 대한 표현 방식은 달랐지만 와인 전문가 평가와 일치하는 의견이다.실제 디플로마 과정(WSET Level 4)을 준비 중인 천 와인스페셜리스트는 “나파 밸리 러더포드 힐즈에서 생산된 아뮤즈 부셰는 선명한 구조감과 상쾌한 산도를 바탕으로 균형 잡힌 인상을 준다”고 말한다. 황 교수가 잡은 ‘편안함’을 전문가의 시각으로 표현했다.그는 이어 “붉은 자두와 검은 과실의 아로마가 프렌치 오크와 자연스럽게 어우러지고 미묘하게 느껴지는 피라진 노트(풋고추, 피망 등과 같은 채소 향)가 신선함과 긴장감을 더한다”고 말했다.그와 함께 메를로의 중심 역할도 강조했다. 즉 정제된 무게감이 와인의 중심을 잡아준다는 것. 특히 “소량 블렌딩된 카베르네 프랑이 중반부의 구조와 지루한 분위기를 보완한다. 과도한 힘보다는 절제와 균형에 초점을 둔 세련된 스타일의 와인”이라고 했다.아뮤즈 부셰 레이블은 디자인이나 제작 과정에 유명 예술가가 직접 참여하는 ‘컬래버레이션’(일시적으로 팀을 이뤄 함께 작업) 방식으로 진행됐다. 2021빈티지는 프랑스 화가 마크 클로자드 작품이다. 분주한 부엌과 셰프의 열정이 담긴 장면이 눈길을 끈다.한편 시작 와인은 ‘쥬 드 뷸르, 로제 엑스트라 브뤼(2017)’ 스파클링이었다. 프랑스 보졸레 지역에서 가메 100%로 만든 크레망(프랑스 샹파뉴 이외 프랑스 8개 지역에서 생산된 스파클링 와인)이다.첫 모금에서 산딸기와 앵두, 살구향의 아로마가 다가와 상쾌한 분위기를 연출했다. 이어 가메 특유의 신선한 과실 풍미와 부케 향의 조화가 매력적. 잔잔한 버블감도 즐겁다. 시간이 지나면서 짙은 효모와 토스티 향을 잡을 수 있었다. 알코올 도수 12.5%로 차게(5~8도) 마시면 더 좋다.이 와인의 병당 가격은 5만원대. 아뮤즈 부셰 가격의 1/30이다. 그러나 ‘인생 첫 와인’의 맛과 향이 그립다면 혹독한 경제적 대가를 치러야 한다. 와이너리 역시 한번 맛본 소비자들의 재구매 의사를 누구보다 잘 알고 있다. 그러니 ‘와인에 빠지면 집안 말아먹는다’는 말이 결코 허언이 아니다.김동식 와인 칼럼니스트,국제와인전문가(WSET Level 3)juju43333@naver.com