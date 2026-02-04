한화오션은 지난해 연결기준 매출과 영업이익이 각각 12조6884억원, 영업이익 1조1091억원을 기록했다고 4일 밝혔다.
전년 대비 매출은 18%, 영업이익은 366% 증가한 수치다.
한화오션(옛 대우조선해양)의 연간 영업이익이 1조원을 돌파한 것은 2018년 이후 7년 만이다.
매출은 생산 안정화를 바탕으로 고마진 LNG 운반선 비중이 확대되며 상선사업부가 성장을 주도했다고 한화오션은 설명했다.
특수선사업부도 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함 1·2·3번함의 생산 일정이 순조롭게 진행되며 매출 성장에 기여했다는 설명이다.
영업이익은 수익성 중심의 제품 전환에 더해 생산성 향상, 지속적인 원가 절감 노력이 더해지면서 전년보다 큰 폭으로 개선됐다.
파는 만큼 많은 이익이 남는 LNG 운반선, 초대형 원유운반선, 초대형 컨테이너선 등이 지난해 수주량의 대부분을 차지하면서 수익성을 끌어올렸다.
한화오션은 올해 LNG운반선 등 고선가 기조가 강화되며 매출 증대에 더해 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상했다.
특히 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함 2번함과 울산급 배치-Ⅲ 호위함 5·6번함의 본격 생산이 수익성 개선에 크게 도움이 될 것으로 내다봤다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
