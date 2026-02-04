연합뉴스

대규모 정보 유출 사태로 쿠팡 이용자 수가 주춤한 가운데, 네이버 플러스 스토어 신규 사용자가 대폭 늘어난 것으로 나타났다.4일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 1월 쿠팡 앱 설치 수는 46만7641건으로 집계됐다. 이는 지난해 12월 쿠팡 앱 설치수 52만6834건과 비교해 6만건 가까이 줄어든 수치다.업계에서는 쿠팡 앱 서비스 이탈이 지난해 대규모 정보 유출 사태 여파가 아니나는 분석이다.반면 쿠팡의 대항마로 꼽히는 주요 토종 이커머스 중 일부는 앱 설치가 급격히 증가했다.네이버플러스 스토어는 전달 대비 14만7천건 이상 늘어난 93만5507건의 앱이 추가로 설치됐다. 이는 작년 6월 이후 월간 최대 수치다.네이버플러스 스토어는 작년 12월에도 전달 대비 18만5천건 증가한 78만8119건을 기록했다.최근 두 달 연속 15만 건 안팎의 높은 상승세를 이어간 것이다.지마켓은 전달 대비 1만3776건 줄어든 16만8803건의 앱이 설치됐다.업계에서는 쿠팡의 대규모 정보 유출 사태와 더불어 쿠팡 임원진의 허술한 대응 여파가 언제까지 지속될 지 주목하고 있다.한편, 중국계 대표 이커머스 플랫폼인 알리익스프레스는 전달 대비 약 2만8천건 증가한 33만2천612건을 기록했고, 테무의 앱 설치 수는 약 9만8천건 감소한 63만1911건으로 집계됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com