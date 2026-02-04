4일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 1월 쿠팡 앱 설치 수는 46만7641건으로 집계됐다. 이는 지난해 12월 쿠팡 앱 설치수 52만6834건과 비교해 6만건 가까이 줄어든 수치다.
업계에서는 쿠팡 앱 서비스 이탈이 지난해 대규모 정보 유출 사태 여파가 아니나는 분석이다.
반면 쿠팡의 대항마로 꼽히는 주요 토종 이커머스 중 일부는 앱 설치가 급격히 증가했다.
네이버플러스 스토어는 전달 대비 14만7천건 이상 늘어난 93만5507건의 앱이 추가로 설치됐다. 이는 작년 6월 이후 월간 최대 수치다.
네이버플러스 스토어는 작년 12월에도 전달 대비 18만5천건 증가한 78만8119건을 기록했다.
최근 두 달 연속 15만 건 안팎의 높은 상승세를 이어간 것이다.
지마켓은 전달 대비 1만3776건 줄어든 16만8803건의 앱이 설치됐다.
업계에서는 쿠팡의 대규모 정보 유출 사태와 더불어 쿠팡 임원진의 허술한 대응 여파가 언제까지 지속될 지 주목하고 있다.
한편, 중국계 대표 이커머스 플랫폼인 알리익스프레스는 전달 대비 약 2만8천건 증가한 33만2천612건을 기록했고, 테무의 앱 설치 수는 약 9만8천건 감소한 63만1911건으로 집계됐다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
