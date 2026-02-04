전한길 전 한국사 강사가 3일 인천국제공항 제2여객터미널로 귀국해 기자회견을 갖고 있다.(뉴스1)

윤석열 전 대통령의 극렬 지지자 극우 성향 유튜버 전한길 씨가 귀국한 가운데, 박지원 더불어민주당 의원은 4일 자신이 전씨를 비판한 내용이 담긴 기사를 공유했다.앞서 박 의원은 자신의 페이스북에 “‘월남에서 돌아온 새카만 김 상사’는 반갑지만, ‘윤석열 구하겠다고 미국에서 돌아온 미친× 전한길’은 국민 분노 그 자체”라며 “왜 돌아왔나. 거기서 살지”라고 불편한 감정을 드러냈다.그러면서 “전광훈이 감옥 가니 전한길이 돌아왔다”며 “어서 두 전씨가 함께 살도록 구치소에 방 준비하라”고 적었다.그는 전씨가 이날 인천공항에서 1시간 가량 진행한 기자회견에서 지지자들을 향해 ‘마두로 다음 이재명’, ‘윤석열 지키려 왔다’, ‘장동혁, 윤석열 버리면 나도 당신 버린다’ 등의 말을 쏟아낸 걸 두고도 한마디 했다.박 의원은 “돌아오자마자 미친 소리를 쏟아낸다”며 “미친X, 전 상사에게는 약이 없다. 감옥에서 일생을 썩어도 모자라다”고 비난했다.한편, 전씨는 귀국과 함께 경찰 조사를 받을 예정이다.이날 인천공항 앞에는 경찰 추산 약 300명의 지지자들이 태극기와 성조기를 들고 전씨의 귀국을 기다렸다. 전씨는 공항에서 취재진에게 “빠르면 5일 또는 12일 경찰에 출석할 것”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com