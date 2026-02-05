폴라리스쓰리디-한국렌탈, 로봇 산업 경쟁력 강화 위한 MOU 체결

국내 AI 자율주행 로봇 플랫폼전문 기업 폴라리스쓰리디와 종합 렌탈 기업 한국렌탈(대표 문동권)이 로봇 산업 경쟁력 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 로봇 도입을 검토하는 기업들이 겪는 초기 투자 부담과 운영 리스크를 낮추고, 로봇 활용의 문턱을 실질적으로 낮추기 위한 협력의 일환으로 추진됐다. 양사는 이를 통해 서비스 로봇 및 제조·물류 로봇 사업 전반에서의 협력 모델을 공동으로 구축할 계획이다.폴라리스쓰리디는 인공지능(AI) 자율주행 로봇(SMAR: Seamless Manafacturing AI Robot)을 중심으로 한 제조 자동화 기술과 현장 적용 경험을 보유하고 있으며, 한국렌탈은 다양한 산업군을 대상으로 한 렌탈·운영 경험과 고객 접점을 강점으로 갖고 있다.양사는 이번 협약을 통해 로봇 기반 자동화 솔루션의 렌탈·구독형 사업 모델 공동 기획, 로봇 운영·유지보수 체계 고도화와 더불어 및 로봇 산업 경험을 공유하며 다양한 기회를 단계적으로 개척할 예정이다.특히 이번 협력은 서비스(서빙) 로봇과 함께 스마트팩토리 전환을 준비하는 제조·물류 로봇 등 수요가 빠르게 증가하는 영역을 중심으로 전개된다. 양사는 물류센터, 중소 제조 현장, 서비스 사업장 등 로봇 도입 니즈가 높지만 투자 부담이 컸던 시장을 주요 타깃으로 삼고, 렌탈 사업 확장에 나설 계획이다.폴라리스쓰리디의 곽인범 대표는 “로봇 산업의 성장은 기술 발전만으로는 한계가 있으며, 실제 현장에서 로봇이 지속적으로 활용될 수 있는 사업 구조가 중요하다”고 강조했다.이어 곽 대표는 “로봇 산업의 진정한 성장은 기술 발전을 넘어, 실제 현장에서 부담 없이 지속적으로 활용될 수 있는 사업 구조가 뒷받침되어야 한다”며, “이번 협약이 극심한 인력난으로 밤잠을 설치는 대한민국 중소기업 대표님들과 소상공인분들에게 ‘다시 뛸 수 있다’는 희망의 메시지가 되길 바란다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com