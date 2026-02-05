故이건희·이재현 회장님·저희 집에만 있는 '이것'으로 넷플릭스 잡을 겁니다" [강홍민의 굿잡]

'시네마 아키텍트 (Cinema Architect)' 석민철 알엔알(RNR) 대표

시네마 메이커(Cinema Maker) 석민철 알앤알 대표

"멀티플렉스 한 관을 만드는 것 비해 수배 저렴한 비용 들어···어느 공간이든 답사부터 공사 마무리까지 한 달 여 걸려"

(위)방배 원페를라 페를라 시네마 (아래)모노플렉스 바이 이비스 스타일 앰배서더 강남 (알앤알 제공)

"'송도 자이 더 스타·디에이치자이개포·인천 로열파크씨티 푸르지오' 등 아파트&주상복합 등 구축 포트폴리오 늘리고 있어···'작은 영화관' 만드는 회사는 국내 유일"

경기도 과천에 위치한 석민철 대표의 집 안 영화관.(본인제공)

“새로운 영화 생태계를 만드는, 넷플릭스의 대항마를 만드는 게 제 꿈입니다.”전세계 OTT(Over-the-top media service) 열풍을 이끈 넷플릭스에 도전장을 내민 국내 스타트업이 있다. 국내 토종 영화관 브랜드에서 노하우를 쌓아 작은 영화관(모노플렉스)을 만드는 석민철 알엔알 대표는 영화산업의 미래를 한 발짝 더 내다보며 시장 견인에 힘쓰는 중이다.경남 사천 시골마을에서 눈뜨고 코 베인다는 서울로 상경한 그는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 영화판에 뛰어들었다. 정확히 말하면, CGV의 전신이었던 CJ제일제당 TF(Task Force)팀에 합류하면서 그의 영화같은 인생 스토리가 시작됐다.영사기로 필름을 돌리며 영화를 상영했던 시절부터 디지털 시네마로의 전환, 멀티플렉스의 흥망성쇠, 그리고 OTT의 흥행을 두 눈으로 지켜 본 석 대표의 꿈은 '작은 영화관'으로 넷플릭스의 대항마가 되는 것이다.6명에서 최대 20명 남짓 들어갈만한 작은 영화관을 만드는 그에게 공룡기업 넷플릭스를 상대할 계획을 들어봤다. 작지만 품격 있는 공간에서 따끈따끈한 개봉작의 경험을 전달해 주는 그의 직업 이야기도 함께.“제 첫 직장이 CGV였어요. 정확히 말하면 CJ제일제당이었는데, 당시 8명의 직원으로 ‘멀티미디어 사업부’를 만들어 4명은 극장팀, 4명은 영화팀으로 출발했죠. 그 팀이 지금의 CJ ENM과 CGV가 된 거죠.”“2003년 9월 말이었어요. 당시 세 번 공고를 거쳐 채용을 했는데, 누적 경쟁률이 4,200대 1로 굉장히 치열했어요. 제가 군인 신분이었거든요. 더군다나 출입이 자유롭지 못한 JSA에서 유엔군 사령부 소속으로 근무하면서 공채에 지원했다보니 면접날을 맞추는 게 쉽진 않았죠.”“디지털 시네마 전환기를 직접 경험한 셈이죠. 필름에서 디지털로 넘어가는 산업의 거대한 변화를 현장에서 직접 경험했고, 디즈니, 워너브라더스, 유니버셜스튜디오 등 거대 스튜디오들과 협업하면서 산업 전체의 구조를 직접 보고 경험했어요.”“2010년 가을 CJ를 퇴사하고 2014년 1인 창업한 곳이 지금의 '알엔알’이었어요. 당시엔 세 가지 비즈니스를 하고 싶었어요. 첫 번째는 멀티플렉스에 영상·음향 하드웨어 공급 사업, 두 번째는 소프트웨어 배급 솔루션을 결합해 기존의 ‘시설 중심’ 산업을 ‘콘텐츠 중심’ 산업으로 바꾸는 모노플렉스 모델을 확장하는 겁니다. 지금 주력 중인 작은 영화관 프로젝트죠. 세 번째는 글로벌 모노플렉스 배급망을 기반으로 영화 개봉부터 IP 매니지먼트, IP 조각거래까지 가능한 영화 마켓플레이스를 구축하는 거예요.(웃음)”“일반적인 영화관을 만드는 데에도 공간에 관한 몇 가지 기준들이 있어요. 이를테면, 층고는 8m 이상, 넓이는 100평 이상, 상영관수는 최소 4개관 이상, 영사장비 설치공간이 있어야 하고, 별도 배기 공사도 들어가야 합니다. 최소 투자비용이 1개관 당 7억 이상이 들어가니 30억 원 정도는 들죠. 반면 저희가 진행 중인 모노플렉스(작은 영화관)는 층고 2.6m이상, 넓이는 20평 이상으로 최소한의 가이드라인을 정해 놨어요. 만약 이 기준보다 크기가 작은데 영화관을 만들고 싶다 해도 가능합니다.(웃음)”“비용을 공개하긴 어렵지만 공간만 있다면 생각보다 적은 비용을 들여 영화관을 만들 수 있습니다.”“우선 공간 현장 답사를 한 뒤에 ‘콘셉트 기획 및 설계’가 2주 정도 소요됩니다. 이후 영사장비 등 장비 설치 및 인테리어 공사 기간이 2~4주 정도, 인허가와 매뉴얼 교육 등이 7일에서 10일 정도 걸립니다. 계산해 보면 한 달 내 영화관이 하나 생기는 셈이죠.”“이 부분도 기존 영화관과 비교해 보면 좋을 것 같은데요. 상영가능일수가 상설영화관은 365일 상영 가능해야 하지만 비상설영화관은 120일 상영 가능합니다. 또 상설영화관 인허가 사항은 ▲지자체, 지구단위 계획 확인 ▲부동산 용도 확인(2종 근생 또는 문화 및 집회시설) ▲바닥 면적 60m² ▲소방완비증명서/전기안전필증이 요구되는 반면에 비상설영화관은 인허가 기준이 딱히 없습니다. 사업자등록증에 ‘영화 운영업’을 추가하고, 지자체에 ‘영화상영업’을 신고하면 됩니다.”“작은 공간을 영화관으로 바꾸는 것이다 보니 많진 않아요. 작은 곳은 8석, 조금 여유가 있는 곳은 16석인데, 더 작게도, 더 크게도 공간에 맞게 레이아웃을 짤 수 있는 맞춤형이라 생각하시면 돼요. 만약 아파트 내 영화관을 만든다면 소규모 가족단위, 또는 친구들과 함께 개봉작을 볼 수 있는 특별한 경험이 가능하죠.(웃음)”“주로 아파트나 주상복합, 호텔&리조트 등에서 문의가 많이 옵니다. 실제 아파트 입주민들을 위한 공간으로 활용하기 위해 아파트 내 커뮤니티 공간 같은 빈 공간을 영화관으로 바꿔달라는 요청이 많아요. 국내 비즈니스를 공격적으로 하진 않지만 요청이 들어와 완공한 곳들이 있고, 올해도 계획된 곳들이 있어요.”“영화관이라는 공간은 ‘종합 예술’입니다. 공간 디자인과 영화에 대해 잘 알아야 하죠. 건축과 디자인을 비롯해 음향, 영상 등에 대한 이해도, 그리고 영화 콘텐츠에 대한 정보와 지식 등을 모두 잘 알고 있어야 이 ‘종합 예술’을 실행시킬 수 있다고 생각해요.”“제가 알기론 저희가 유일합니다. 사실 정확히 말씀드리면 저희는 영화관을 만들어주는 것을 넘어 시네마 업계 에어비앤비와 같은 비즈니스 모델을 추구하고 있어요. 에어비앤비도 호텔을 짓지 않고 호텔업을 하고 있잖아요. 저희의 본질도 디지털 배급에 있어요. 저희의 서비스를 원하는 공간들에 영화관을 세팅해주고 개봉작을 배급해주는 시스템이죠. 거기에다 예매 시스템·영상음향장비·배급사와의 판권 계약 정산 등 전체를 대행하는 서비스입니다.”“그렇죠. 사실 모노플렉스도 과거 영사기 시절이었다면 가능하지 못했을 거예요. 요즘엔 개봉작도 디지털 파일로 전송하면 바로 상영이 되니 파일 유출만 잘 통제하면 되거든요. 그 보안 시스템도 저희가 보유하고 있어 전체적인 배급·상영을 원격으로 조정 가능합니다.”“그렇죠. 올해 2월에 개봉작을 계약하면 상영 시간대별로 안내하고 예매를 받아 영화를 상영하는 걸 모두 원격으로 운영하게 되는 거죠. 현장에서는 문을 닫고 여는, 그리고 청소관리만 해주면 됩니다.”“기존 구축 아파트나 새로 짓는 아파트 모두 공간의 차별화를 고민하고 있어요. 그 안에서 입주민들에게 새로운 서비스를 제공할 만한 콘텐츠 중에 영화관만큼 가성비가 높은 게 없다고 생각해요. 그래서 저희 목표는 국내 700여 곳의 아파트 재개발 조합에 모노플렉스가 입점하는 걸 계획하고 있어요.”“당연히 좋을 수밖에 없죠. 요즘 프리미엄 영화관은 적어도 5만원이 넘는데, 여기선 1만원이 안 되는 돈으로 개봉작을 즐길 수 있으니까요. 처음엔 아파트 내 영화관이 있다고 해서 철 지난 영화를 틀어주는 줄 알았는데, 개봉작을 상영하니 다들 놀란 눈치였죠. 사실 이 서비스를 경험해 본 분들은 얼마나 좋은 서비스인지 다들 아실 거예요.(웃음)”“사실 그 타이틀은 저희 집에 있습니다.(웃음) 국내 등록 기준으로 가장 작은 영화관이 6석인데 제가 만들었죠. 저희 집이 단독주택인데 지하에 비상설 사용관으로 등록을 해놨어요. 제가 알기론 개인 시설에 개봉작을 틀 수 있는 곳이 故이건희 회장님(삼성그룹), 이재현 회장님(CJ그룹) 다음 저희 집인 걸로 알고 있어요.(웃음)”“서울대에서 경제학을 전공했어요. 문과생이죠.(웃음) 어릴 적 영화를 좋아하긴 했는데 업으로 까진 이어지리라 생각하진 못했어요. 모든 스타트업 대표님들이 그렇듯이 전문분야는 전문가에게 맡기고, 전 제가 잘할 수 있는 역할을 해내면 되는 거라고 생각해요.”“제가 창업할 2014년 당시 알리바바가 미국시장에서 성장하면서 정말 어마어마했어요. 그때 마윈 회장이 아무리 꿈이 크더라도 쉽고 확실한 것부터 하라는 말을 한 적이 있어요. 창업 초기에도 그랬지만 지금도 제가 생각하는 비즈니스를 모두 다 할 순 없어요. 인력도, 자본도 없는 상태니까요. 가장 먼저 할 수 있었던 것이 장비 비즈니스였어요. 그리고 이후 모노플렉스로 넘어오면서 차근차근 영화 생태계를 바꿀 준비를 하고 있는 셈이죠. 힘들더라도 그 꿈을 하나씩 실현시키는 재미로 버티고 있는 중입니다.(웃음)”“온라인이든, 오프라인이든 영원한 건 없다고 봐요. 코로나19가 터지면서 영화관 매출이 70%가 하락하면서 영화관은 끝났다고들 얘기했어요. 그러면서 넷플릭스 주가는 엄청 올랐죠. 잘 나가던 넷플릭스도 성장이 정체되면서 마이너스 성장을 경험했죠. 그러니까 둘 다 영원한 승자가 없는 공존을 해야 하는데 저희 같은 새로운 모델이 또 하나의 변수로 작용될 수도 있다고 봅니다. 그래서 저희 목표가 넷플릭스거든요.”강홍민 기자 khm@hankyung.com[사진=이승재 기자]