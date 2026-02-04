이재명 대통령이 2월 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. 사진=청와대사진기자단

김용범 정책실장(왼쪽)과 정의선 현대차그룹 회장이 2월 4일 청와대에서 열린 '청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'에서 대화하고 있다. 사진=연합뉴스

구광모 LG 회장(오른쪽)과 정기선 HD현대 회장이 2월 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 대화를 나누고 있다. 사진=뉴스1

경제계가 4일 이재명 대통령과 만나 지역 경제 활성화와 청년 고용 창출을 위해 대대적인 투자로 힘을 보태겠다고 약속했다.한경협에 따르면 류진 한국경제인협회(한경협) 회장은 이날 청와대에서 열린 '청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'에서 "주요 10개 그룹은 5년간 약 270조원 규모의 지방투자를 계획하고 있다"며 "10대 그룹 외에도 다 합치면 300조원 정도 할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.수도권 이외 지역에 반도체 설비 증설, 배터리 생산·R&D 역량 확장, AI 전환 및 탄소중립 인프라 투자 등으로, 주로 첨단·전략 산업 분야에 집중적인 투자가 이루어질 계획이다.한경협은 주요 그룹들이 수도권 외 지역을 미래 사업의 핵심 거점으로 낙점해, 지역 산업 생태계 구축을 위한 투자에 선제적으로 나서고 있는 것으로 풀이했다.이런 투자 계획이 예정대로 집행되면 5년간 525조원의 생산 유발 효과, 221조원의 부가가치 유발 효과가 기대된다고 한경협은 예측했다.이상호 한경협 경제본부장은 "지역 경제 활력 회복의 불씨를 살리고, 청년 취업난 해소를 위한 기반 조성에 기업들이 앞장서고 있다"며, "계획된 지방 투자가 원활히 집행될 수 있도록, 정부․국회․지자체는 입지, 인·허가 규제 등의 허들을 걷어내고, 세제지원·보조금 등의 적극적인 지원을 서둘러야 한다"고 말했다.구체적인 투자 계획과 관련, 270조원 가운데 66조원은 올해 투자할 예정이라고 이규연 청와대 홍보소통수석이 브리핑에서 밝혔다.이는 지난해보다 약 16조원 증가한 규모다.10개 기업의 올해 신규 채용 계획도 작년보다 2500명 늘어난 5만1600명으로 집계됐다. 이 가운데 66%인 3만4200명은 경력이 아닌 신입이 될 전망이다.기업별 잠정 채용계획은 삼성 1만2000명, SK 8500명, LG 3000명 이상, 포스코 3300명, 한화 5780명 등이다.특히 이재용 삼성전자 회장은 코스피의 활황 속에 이날 삼성전자가 최초로 시가총액 1000조원을 돌파한 상황과 맞물려 "삼성전자의 영업실적이 많이 올라가고 있어서 올해 조금 더 채용할 수 있는 여력이 생겼다"고 언급했다고 이 수석은 전했다.이 수석은 "이들 10개 기업은 지난해 하반기 4000명을 추가로 채용했는데, 올해 여기에 더해 2500명을 늘렸다"며 "결과적으로 어려운 경제 여건 속에서도 작년의 당초 계획보다 6500명을 추가로 고용하는 셈"이라고 설명했다.그러면서 "이에 이 대통령은 청년 일자리 창출 노력에 감사를 표시했다"고 밝혔다.주요 기업들의 투자 계획과 관련해 류 회장은 "청년 실업은 그 자체도 문제지만 지역경제의 어려움과 깊이 연결된 문제도 정말 심각하다"며 "청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 이동하고, 지방에서는 인구가 줄어 지역 소멸을 걱정한다"고 진단했다.이어 "이런 악순환을 끊어내는 일이 무엇보다 중요하고 시급하다"며 "경제계도 적극적 투자로 호응하겠다"고 밝혔다.그러면서 "과감한 투자로 지역에 생기를 불어넣고, 소외된 지역 청년들에게도 취업 기회를 제공하겠다"며 "신규 채용을 늘리는 것과 함께 교육·훈련 프로그램도 확대하겠다. AI를 비롯한 취업·직무교육과 인턴십, 현장 맞춤형 훈련을 적극 추진하겠다"고 약속했다.정부를 향해서도 "기업의 채용과 고용 계획이 차질 없이 추진되도록 파격적인 지원을 부탁한다"고 당부했다.아울러 "서비스 산업 육성에도 힘써달라"며 "AI 로봇이 확산하면서 제조업 일자리가 줄어든다는 우려가 있다. 고용 효과가 큰 서비스산업을 키워 청년 일자리 문제에 대응해야 한다"고 요청했다.이어진 회의에서도 이 대통령과 기업인들은 사내 벤처 활용, 창업펀드 조성, 창업 플랫폼 조성 등 국내 스타트업 육성을 위한 다양한 대책을 논의했다고 이 수석이 전했다. 로봇 및 AI와 관련한 투자 논의도 이뤄졌다.이 대통령은 기업인들로부터 현장의 애로사항을 전달받고 "관계기관에서 검토해 해결할 수 있고 해야 하는 것들은 적극 해결하라"고 장관들에게 지시했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com