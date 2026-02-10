케빈 워시의 Fed…통화정책 방향은[한상춘의 국제경제 심층읽기]

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 후보자. (사진=연합뉴스)

◆ 친(親)트럼프 인사, 케빈 워시

◆ 금리 어떻게 될까

말도 많고 탈도 많았던 차기 미국 중앙은행(Fed) 의장이 발표됐다. 2019년 이후 제롬 파월 의장과 갈등을 겪은 도널드 트럼프 대통령은 무려 12명의 후보를 놓고 검토해 오다가 케빈 워시로 결정됐다. 막판에는 케빈 해셋, 크리스토퍼 월러, 케빈 워시, 릭 리더 후보를 놓고 일주일 간격으로 유력 후보가 바뀐 점을 고려하면 워시의 지명도 순탄치만은 않았다.워시 지명자는 그동안 검토됐던 후보 중 유일하게 Fed와 시장의 경험을 모두 갖고 있다. 최종 인선 기준이었던 Fed의 독립성도 잘 지켜져야 한다는 원칙과 소신이 강해 리처드 닉슨 대통령 당시 시녀 역할을 했던 아서 번스 전 Fed 의장의 실수를 되풀이할 우려도 적다. 여론조사와 시장의 평가도 가장 좋다.하지만 약점이 없는 것은 아니다. 가장 우려되는 것이 친트럼프 인사라는 점이다. 중립을 지켜야 할 의장이 자신의 의지와 관계없이 트럼프 대통령이 요구해 왔던 방향으로 결정되면 Fed의 독립성이 훼손되는 것이 아닌가 하는 오해와 비판을 받을 수 있다. 워시의 Fed 의장으로서 성공 여부는 이 과제를 어떻게 극복하느냐에 달려 있다고 해도 과언이 아니다.올해 6월 워시가 Fed 의장으로 정식 취임한 이후 통화정책을 어떻게 운용할 것인가를 알아보기 위해서는 Fed의 목표에 대한 입장부터 검토할 필요가 있다. 양대 책무 중 트럼프 대통령의 저금리 요구를 관철하기 위해서는 물가안정보다 고용창출에 더 우선순위를 둬야 한다는 요구가 제기돼 왔다.물가안정 목표를 유지해 나가더라도 현재 2%인 목표선을 4%로 상향 조정해야 한다는 인플레 타기팅 논의가 지속돼 왔다. 워시는 Fed 이사로 근무할 당시 민감하고 모호한 사안에 대해서는 한 번 더 검토하고 결정해야 한다는 ‘체크 스윙(check swing)’ 관행을 잘 활용해 온 점을 고려하면 당분간 양대 책무는 그대로 유지해 나갈 것으로 예상된다.물가안정을 달성하는 방안도 독특하다. 대차대조표(B/S)상 양적 긴축(QT)을 지속적으로 추진해 기대 인플레이션 심리부터 잡아 흐트러졌던 금리체계를 바로 세우는 것이 급선무라는 시각이다. 명제(premise)라고까지 부르는 이 전제조건이 충족돼야 기준금리를 대폭 내릴 수 있고 효과도 기대할 수 있다고 주장한다.기준금리를 내리면 어떻게 물가를 안정시킬 것인가에 대해서는 수확 체증의 법칙이 적용되는 인공지능(AI)을 육성시키면 해결할 수 있다고 반박한다. 생산할수록 공급능력이 확대되는 AI가 발전되면 1990년대 후반 정보 기술(IT)이 주력산업으로 부각하면서 고성장하에 저물가라는 신경제 국면이 재현될 수 있다고 보고 있다.기준금리를 변경하는 데도 모교인 스탠퍼드대에서 인연이 있었던 존 테일러 교수가 창안한 ‘테일러 준칙(Taylor’s rule)’을 적극 활용할 것으로 예상된다. 이론적으로 통화 당국이 기준금리를 어떻게 조정해 왔으며 그것이 과연 적절했는지를 사후적으로 검증하는 방법 중 하나가 테일러 준칙이다.산출 공식은 실질 균형 금리에 평가 기간 중 인플레이션율을 더한다. 여기에 평가 기간 중 인플레이션율에서 목표 인플레이션율을 뺀 수치에 정책 의향 계수(물가, 성장 혹은 고용에 대한 통화 당국의 정책 의지를 나타내는 계량 수치)를 곱한다. 그리고 평가 기간 중 성장률에 잠재성장률을 뺀 값에 정책 의향 계수를 곱한 후 모두 더해 산출한다.현재 미국의 기준금리는 테일러 준칙에 의해 도출된 적정 수준보다 높아 2022년 3월 이후 Fed의 금리인상이 얼마나 급하게 단행했는지를 입증해 주고 있다. 2021년 4월 이후 인플레이션이 불거질 당시 ‘일시적’이라 오판하고 오히려 같은 해 9월에 도입한 평균 물가 목표제(AIT·Average Interest Tarketing)로 키운 Fed가 뒤늦게 볼커 모멘텀으로 대처해 온 결과다.볼커 모멘텀식 대응의 가장 큰 부작용은 ‘r 스타(r*)’ 금리가 ‘r 더블 스타(r**) 금리’보다 높아진 점이다. r* 금리는 실물경기를 침체시키거나 과열시키지 않는 중립금리다. 반면 r** 금리는 금융시스템의 건전성을 훼손시키지 않는 또 하나의 중립금리다. r* 금리가 r** 금리보다 높아지면 금융시스템이 불안해져 금융 스트레스 지수가 올라간다.코로나발 인플레이션이 불거질 직전까지 20년 이상 저물가가 지속되는 여건에서 r* 금리와 R** 금리 간의 괴리는 심하지 않았다. 하지만 2022년 3월 이후 Fed가 실물경기 섹터에서 발생한 인플레이션을 잡기 위해 기준금리를 단기간에 급하게 올리는 과정에서 r* 금리가 높아져 2024년 9월 이후 피벗을 추진해 오고 있지만 지금까지 유지되고 있다.r* 금리가 r** 금리보다 얼마나 높아졌는가에 대해서는 추정하는 방식에 따라 다르다. 분명한 것은 Fed가 물가만을 잡기 위해 기준금리를 더 올리면 두 금리 간의 격차가 벌어져 금융시스템이 더 불안해진다. 워시도 Fed가 금리인하에 소극적이어서 국가부도 위험이 높아지고 경기가 활성화되지 못한다는 트럼프 대통령의 주장에 동조하고 있다.파월 의장과 구별되는 것은 r* 금리가 r** 금리보다 높아진 여건에서는 물가가 목표치에 도달하지 못했더라도 중앙은행의 통제권에 들어오면 통화정책은 ‘경기부양’ 쪽으로 우선순위가 바뀌어야 한다고 주장한다. 물가가 목표치까지 도달할 때까지 금리를 동결하거나 금리인하에 소극적이면 경기를 침체시키는 실수를 저지를 수 있기 때문이다.최대 관심사인 기준금리가 높다면 얼마까지 내릴 것인가는 테일러 준칙에 의해 적정 수준을 산출하면 어느 정도 감(感)을 잡을 수 있다. 물가와 성장(혹은 고용)에 대한 정책 의향 계수를 중립적으로 놓으면 3.5%로 나온다. 올해 첫 Fed 회의가 끝나고 파월 의장이 기준금리가 중립금리 수준에 근접했다고 언급했던 것도 이 근거에서다.하지만 트럼프 정부의 정책 의향 계수를 반영한 적정선은 스콧 베선트 재무장관이 언급한 2.5% 내외다. 현재 기준금리 밴드의 하단보다 1%포인트 낮아 0.25%포인트씩 내린다면 네 차례 인하해야 한다. 적정선이라 말할 수 없지만 트럼프 대통령의 요구를 받아들인다면 기준금리가 1% 밑으로 내려가야 한다. 과연 워시 지명자가 베선트 장관과 어떻게 조율해 나가느냐와 트럼프 대통령의 요구를 얼마만큼 수용할 것인가에 따라 기준금리 수준이 결정될 것으로 예상된다.의사록 발표, 경제전망(SEP), 점도표, 기자회견 등 시장과의 소통 수단은 적극적으로 활용할 확률이 높다. 통화정책 여건이 종전의 이론과 관행이 더 이상 통하지 않고 미래 예측까지 어려운 뉴앱노멀 시대에서는 시장과의 소통만이 유일한 답으로 생각하기 때문이다. 대신 친트럼프 이사를 중심으로 비밀의 사원으로 돌아가야 한다든가 점도표를 없애버리자는 요구는 누그러질 것으로 보는 시각이 지배적이다.트럼프 대통령이 요구한 지역 연준 총재의 자격요건을 강화하느냐 여부도 관심사다. 인사권으로 Fed 내부를 장악할 수 있어도 매년 4명씩 순번제로 돌아가는 지역 연준 총재는 정치적 압력에도 자유로웠기 때문이다. 독립성 유지, 기준금리 인하 등 Fed가 당면한 현안과 직접적으로 연결된 만큼 워시가 가장 고민해야 할 과제다.워시 지명 이후 확인돼야 할 사안이 많은 만큼 일단 시장의 반응은 부정적이다. 하지만 최종 4명 후보 중 가장 합리적으로 평가받고 있는 점을 고려하면 조만간 정상을 되찾을 것으로 예상된다. 다만 Fed의 독립성과 달러화 위상을 강화해야 한다는 입장인 만큼 탈법정화폐 거래(debasement trade)로 트럼프 대통령 취임 이후 거침없이 올랐던 금, 은 등 귀금속 가격은 워시 지명 직후 보였던 급격한 되돌림(sharp fullback)이 진정되면서 제자리로 돌아갈 가능성은 주목해야 한다.