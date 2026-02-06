캐빈 워시 전 연방준비제도(Fed) 이사. 사진=연합뉴스

그래픽=정다운 기자

금과 은 가격이 롤러코스터 장세를 연출했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 중앙은행(Fed) 의장으로 케빈 워시 전 Fed 이사를 지명했다는 소식이 전해지자 시장은 즉각 긴축 신호로 해석하며 급격히 위축됐다. 지명 발표가 있었던 지난 1월 30일(현지 시간) 은 선물 가격은 하루 만에 30% 넘게 급락해 장중 트로이온스당 115달러 선을 웃돌던 수준에서 78달러대로 밀려났다. 금 선물도 11% 이상 하락한 트로이온스당 4745.10달러에 거래를 마쳤다. 투자자들이 귀금속과 비트코인 등 위험자산 성격의 포지션을 줄이고 달러로 이동한 것이라는 해석이 뒤따랐다.하지만 ‘워시 쇼크’의 충격은 길게 이어지지 않았다. 시장은 곧 이번 급락이 특정 인물 한 명의 변수만으로 설명되기 어렵다는 쪽으로 해석을 수정했다. 지난 주말 폭락했던 금 가격은 빠르게 반등했고 2월 3일 상승세로 돌아선 뒤 2월 4일에는 다시 5000달러 선을 넘어섰다. 은 가격도 80달러 선으로 반등한 후 5일 87달러 선까지 회복했다. 구리·백금·팔라듐 등 주요 금속 원자재도 동반 상승했고 비트코인 역시 낙폭을 만회하며 오름세를 되찾았다. 워시 지명자가 시장이 우려했던 만큼 강경한 매파(통화 긴축 선호)는 아니라는 분석이 확산하면서 투자 심리가 빠르게 안정을 찾은 영향으로 풀이된다.시장에서는 이번 급락을 단순한 이벤트성 충격이라기보다 장기간 누적된 과열이 한꺼번에 드러난 결과라는 해석이 힘을 얻고 있다.우선 달러 자산에 대한 신뢰가 흔들린 점이 은과 금의 상승세를 키웠다. Fed 독립성 훼손 논란과 트럼프 행정부의 관세정책, 중동과 남미 지역의 지정학적 갈등이 이어지면서 달러화 가치는 지난해 8% 하락했다.반면 은 가격은 연일 신고가를 경신했다. 안전자산 선호가 커진 데 더해 전기차와 반도체 등 첨단산업의 핵심 소재로 활용되면서 은 수요가 폭증했다. 높은 수익률도 은 투자를 부추겼다. 최근 한 달간 KODEX 은 선물(H)은 42.34% 올랐다. 금 선물 가격을 추종하는 레버리지 상품인 ACE 골드선물레버리지(합성H) 수익률(22.46%)을 웃도는 수치다.금 가격은 2016년 이후 꾸준한 상승 흐름을 이어가며 2023년 2000달러 선을 돌파했고 이후 상승 속도가 급격히 빨라졌다. 2024년 27%, 2025년 64% 급등한데 이어 올해 들어서도 폭락 직전까지 25% 가까이 오르며 장중 5595달러까지 치솟았다. 각국 중앙은행의 대규모 매입과 상장지수펀드(ETF) 자금 유입, 연준의 연속 금리인하, 잇따른 지정학적 긴장 등이 랠리를 떠받쳤다.여기에 최근 몇 주 사이 중국 자금과 대형 펀드의 공격적인 매수까지 유입하며 상승 속도는 한층 가팔라졌다. 가격이 계속 오르자 투자자들은 빌린 돈을 활용해 더 큰 규모로 투자에 나섰고 시장에는 실제 자금보다 훨씬 큰 매수 포지션이 쌓였다. 이후 가격이 급락하자 증거금을 채우지 못한 투자자들의 강제 매도가 연쇄적으로 발생하며 낙폭이 더욱 커졌다.세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에츠의 원자재 책임자를 지낸 알렉산더 캠벨은 “중국 투자자들이 먼저 차익실현에 나섰고 글로벌 시장이 그 후폭풍을 그대로 겪었다”고 진단했다.시장에서는 향후 Fed가 자산 축소에 속도를 낼 수 있다는 우려가 확산하고 있다. 워시 지명자가 Fed의 통화정책뿐 아니라 대차대조표 운영 방식까지 손볼 가능성이 거론되면서다. 그는 Fed가 국채와 주택저당증권(MBS) 등 자산을 과도하게 보유하면서 시장 유동성을 지나치게 키웠다는 시각을 여러 차례 드러낸 바 있다. 특히 코로나19 이후 대규모 자산 매입 과정에서 Fed의 보유 자산이 급격히 불어나며 시중에 막대한 달러가 풀렸고 이는 자산 가격과 물가상승을 동시에 자극했다는 지적이다.시중에 풀린 달러가 줄어들면 물가가 안정될 수 있다고 워시 지명자는 보고 있다. 접근 방식은 다르지만 결과적으로는 금융 환경을 완화해 실물 경제를 지원하려는 트럼프 행정부의 방향성과도 일정 부분 맞닿아 있다는 평가가 나온다.다만 제롬 파월 Fed 의장이 Fed의 독립성을 내세워 이사직을 유지할 경우 트럼프 대통령이 원하는 조기 금리인하 시나리오는 힘을 잃을 수 있다는 관측이 나온다. 워시 지명자가 의장에 오르기 위해서는 이사직 확보가 필요한데 파월 의장이 자리를 지킬 경우 대통령이 활용할 수 있는 공석은 1월 말 임기가 종료된 스티븐 마이런 이사 자리로 제한된다. 이 경우 트럼프 대통령의 통화정책 기조에 우호적인 인사를 추가로 임명할 수 있는 폭도 그만큼 좁아지게 된다.김태림 기자 tae@hankyung.com