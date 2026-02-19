대우건설 김보현 사장이 올해 1월 성수4지구에 위치한 강변임광아파트를 방문한 모습. 사진=대우건설

대우건설과 롯데건설이 ‘한강벨트’ 재개발을 두고 다시 한번 맞붙는다. 양사가 일찍이 성수전략정비구역 4지구(성수4지구) 시공권 입찰 참여 의사를 밝히면서 한남뉴타운 2구역(한남2구역) 이후 약 3년 만에 재대결이 성사된 것이다.성수4지구는 서울 성동구 성수2가 한강변에 위치한 재개발 구역으로 지상 65층 1439가구 규모 공동주택과 부대복리시설이 조성될 예정이다. 공사비는 1조4000억원에 달한다. 고층 건물인 데다 하이엔드 브랜드 적용이 예상되므로 3.3㎡(평)당 공사비는 1140만원으로 높은 편이다.성수4지구를 비롯한 성수전략정비구역 일대는 높은 공사비뿐 아니라 ‘한강 영구조망’을 보유한 입지로 브랜드 광고 효과도 높다. 이 때문에 지난해 한 차례 시공사 입찰공고를 냈던 성수1지구에선 입찰지침을 두고 현대건설과 GS건설이 신경전을 벌이며 결국 공고가 무효화된 바 있다. 다른 구역에 대해서도 삼성물산, DL이앤씨 등 내로라하는 대형 건설사들이 ‘하마평’에 오르고 있다.성수전략정비구역의 현재 상황은 일찍이 시공사 선정을 마친 용산구 한남뉴타운을 연상케 한다. 한강변에 위치한 한남뉴타운 역시 1군 건설사만 수주전에 참여해 각 구역에서 경쟁이 과열되는 경우가 흔했다. 대표 사례가 현대건설과 GS건설, DL이앤씨 간 3파전이 벌어졌던 국내 최대 재개발 구역인 ‘한남3구역’, 삼성물산과 현대건설이 대결한 한남4구역, 그리고 대우건설과 롯데건설 사이 갈등이 고조됐던 한남2구역이 있다.공교롭게도 성수4지구에서 재대결이 성사되면서 대우건설과 롯데건설은 전열을 불태우고 있다. 대우건설은 2019년 장위6구역에 이어 2022년 한남2구역에서도 롯데건설을 상대로 승리한 경력을 갖추고 있다.일찍이 입찰 참여를 공식화한 대우건설은 미국 마이어아키텍츠(Meier Architects)와 건축, 아룹(ARUP)과 구조·엔지니어링, 그랜트어소시에이츠(Grant Associates)와 조경·공간 설계 협업을 앞세우는 등 하이엔드 단지 조성에 자신감을 보이고 있다. 1월 22일에는 대표이사인 김보현 사장까지 직접 현장을 방문해 “성수4지구를 한강변 대표단지로 만들 것”이라는 포부를 밝힌 바 있다.롯데건설은 ‘청담르엘’, ‘잠실르엘’ 등 강남권에서 축적한 하이엔드 단지 조성 경쟁력을 바탕으로 조용한 홍보를 이어가고 있다. 특히 최근 입주한 한강조망 대단지 아파트 청담르엘(청담 삼익아파트 재건축)은 입주 후 3.3㎡당 2억원 실거래를 기록하는 등 인기를 끌고 있다. 최근 롯데건설은 신종자본증권 발행을 통해 7000억원 자금을 조달한 바 있으며 성수4지구 입찰보증금 500억원도 전액 현금으로 납부했다.온·오프라인에선 벌써 ‘네거티브전’도 한창이다. “르엘에 비해 대우건설 써밋은 프리미엄 브랜드 이미지가 떨어진다”거나 “롯데건설은 자금조달이 어렵다” 등 비방이 오고가는 중이다.시공사 선정을 앞두고 성수4지구에 속한 아파트 시세는 일제히 올랐다. 재건축, 재개발 등 도시정비사업 매수인들 상당수는 투자자인데 성수전략정비구역은 토지거래허가구역으로 지정돼 실거주 하지 않고 매수하기가 어렵다. 강변임광아파트, 강변금호타운 등 재개발 구역 내 아파트들은 재개발 전인데도 3.3㎡당 1억원 실거래가를 자랑한다. 지난해 11월 강변임광아파트 전용면적 84㎡(33평형)는 32억원에 실거래됐다. 강변금호타운 전용면적 59㎡(24평)은 지난해 10월 28억5000만원에 손바뀜됐다.성수동 공인중개사무소 관계자는 “이미 가격이 많이 오른 상태에서 토지거래허가제가 실시되면서 실거주가 가능한 매수인만 거래가 가능해 실거래가 드문 편”이라면서도 “개발 기대감으로 인해 호가가 떨어지지는 않는다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com