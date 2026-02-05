대부분을 집에만 있는 '은둔 청년'으로 인한 사회경제적 비용이 연간 5조원을 넘는다는 분석이 제기됐다.5일 한국경제인협회와 김성아 한국보건사회연구원 연구위원의 '청년 은둔화의 결정요인 및 사회경제적 비용 추정' 보고서에 따르면 은둔 청년의 사회경제적 비용은 2024년 기준 5조2870억원으로 추정됐다.이번 분석은 작년 3월 국무조정실이 발표한 '2024년 청년 삶 실태조사'의 마이크로데이터를 기반으로 이뤄졌다.은둔 청년은 임신, 출산, 장애의 사유를 제외하고 거의 집에만 있는 청년(만 19∼34세)이다. 2024년 기준 53만7863명으로 추정된다. 청년층의 5.2%에 해당한다.보고서에 따르면 은둔 청년 1인당 연간 비용은 생산성 비용(947만2000원)과 정책 비용(35만8000원)을 합해 약 983만원으로 추산됐다.생산성 비용은 은둔 청년이 비(非)은둔 청년보다 출산·경제활동 참여가 적고 직무 성과가 뒤처지면서 발생하는 생산성 손실분을 뜻한다.정책 비용은 고용보험(실업급여·구직촉진수당) 19만1674원과 국민기초생활보장(생계·의료·주거·교육급여) 16만6166원으로 분석됐다.특히 '쉬었음' 청년의 은둔 확률은 17.8%로 취업 청년(2.7%)의 6.6배로 나타났다.쉬었음 청년은 비경제활동인구로 분류된 청년 중 지난주 활동상태를 묻는 말에 '쉬었음'이라고 답한 청년을 의미한다.실업 청년의 경우 구직 기간이 길어질수록 은둔 확률이 빠르게 상승했다.구직 1개월차에 15.1%였던 은둔 확률은 구직 기간 14개월에는 24.1%, 42개월엔 약 50%로 상승했다.보고서는 "은둔 청년에 대한 사후 지원을 넘어 '쉬었음'에서 고립·은둔으로 이어지는 위기 경로를 조기에 끊는 것이 정책 설계의 핵심"이라며 "쉬었음 청년과 고립·은둔 청년 지원 정책의 전문성을 각각 확보하되 청년 관점에서 위기 심화 전후가 매끄럽게 연결되도록 설계해야 한다"고 제언했다.쉬었음 단계에서는 청년도전지원사업 고도화, 취업형 일 경험 지원, 직장 적응 지원 등이 정책 과제로 제시됐다. 고립·은둔 단계에서는 밀착 사례관리와 전담조직 확대, 공동생활을 통한 루틴 표준화와 관계 연습 등이 제안됐다.이상호 한경협 경제본부장은 "청년미래센터 등 전담 조직을 확대해 밀착 관리를 강화하고 청년층 구직·일경험 지원을 확대하는 등 체계적 정책이 필요하다"고 강조했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com