노인 10명 중 8명은 생애말기에 자택에 머무르고 싶어 한다는 분석 결과가 나왔다.5일 건강보험연구원의 '한국 장기요양 노인 코호트 2차 추적조사 연구'에 따르면 자택에 거주하면서 돌봄 요구가 있는 노인의 죽음에 대한 인식과 대비 등에 관해 설문·분석한 결과 이같이 나타났다.'한국 장기요양 노인 코호트'는 돌봄 필요가 있는 자택 거주 노인을 대상으로 건강 및 돌봄 상태 등을 파악하기 위해 구축된 집단이다. 2023년 기반조사 이후 2024년에 1차, 지난해 2차 추적조사가 시행됐다.기반조사부터 2차 추적조사까지 3년간 자택에 지속해서 거주한 노인은 2천933명이었고, 이들 중 본인이 직접 응답할 수 있는 노인을 추려 생애말기 돌봄 선호 장소에 대해 질문했다.그 결과 2023년부터 지난해까지 모든 조사 시점에서 자택을 선호하는 비율이 80% 내외로 가장 높았다. 2023년 78.2%, 2024년 80.3%, 지난해 79.7% 수준이다.같은 기간 생애말기 돌봄 장소로 병의원을 선호하는 비율은 29.9%, 31.8%, 30.2%였다. 모든 시점에서 30% 내외로 자택에 이은 2순위였다.다만 임종이 임박했을 때 임종을 맞이하고 싶은 장소에 대한 선호는 달랐다.2023년부터 지난해까지 3년간 임종 장소에 대한 선호가 자택에서 병의원으로 이동하는 흐름이 나타났다.자택을 선호하는 비율은 67.3%, 61.2%, 59.0%로 감소한 반면 병의원을 선호하는 비율은 44.3%, 50.0%, 52.7%로 증가했다.연구팀은 "노인 대부분이 생애말기 돌봄 장소로 자택을 선호했으나 임종 장소로는 병의원 선호가 증가하고 있는데 이는 의료적 안정성 및 통증 관리 필요, 사망 후 절차의 복잡성 등에 따른 것으로 보인다"며 "임종기에도 자택에서 필요한 의료적 처치를 받으며 존엄한 죽음을 맞이할 수 있는 여건이 마련돼야 할 것"이라고 밝혔다.이와 함께 노인이 자택에서 지속해서 머무르기 위해서는 방문요양이 확대돼야 한다는 목소리가 컸다. 노인과 노인에게 돌봄을 제공하는 보호자의 의견이 같았다.노인이 자택 생활을 지속하기 위해 필요한 서비스나 자원에 관해 설문한 결과, 노인은 '더 많은 시간의 방문요양'에 대한 요구가 48.6%로 가장 많았다. 이어 '어르신 외출 시 차량 및 동행자 서비스'(45.1%), '방문요양식사, 영양관리를 위한 방문영양 서비스'(38.0%) 등이었다.'현재 제공받는 돌봄이나 공적 서비스로 충분하다'는 의견은 15.3% 수준이었다.노인을 돌보는 돌봄 제공자 역시 '더 많은 시간의 방문요양'(47.1%)이 가장 필요하다고 답했다.이어 '어르신 외출 시 차량 및 동행자 서비스'(43.5%), '방문요양식사, 영양관리를 위한 방문영양 서비스'(37.6%) 순이었다.이들도 '현재 제공받는 돌봄이나 공적 서비스로 충분하다'는 의견은 10.9%에 불과했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com