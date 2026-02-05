경기 고양시 일산차병원 신생아실에서 간호사가 아기를 돌보고 있다. 사진=뉴스1

만혼(晩婚)이 고착화되면서 출산 연령대도 점차 상향 이동하고 있다.이에 따라 30대 후반과 40대 여성의 출산율은 상승세를 이어가고 있지만 30대 초반의 출산율은 하반기 들어 주춤한 흐름을 보였다.5일 국가데이터처에 따르면 35~39세(30대 후반) 여성의 출산율(해당 연령 여자인구 1000명당 출생아 수)은 작년 11월까지 11개월 연속으로 전년 동월 대비 상승했다.30대 후반 출산율은 작년 1월 전년보다 8.7명 오른 것을 시작으로 11월까지 꾸준히 우상향 곡선을 그렸다. 1~11월 평균 출산율은 2024년 46.6명에서 지난해 51.7명으로 올라서며 50명대를 넘어섰다.40대 출산율도 11개월 연속 증가 또는 보합세를 유지하며 하락하지 않았다. 1~11월 누계 평균은 4.4명으로 전년 동기(4.1명)보다 소폭 상승했다.반면 30~34세(30대 초반) 출산율은 상반기까지는 상승했지만 지난해 10월(-1.0명)과 11월(-0.2명) 두 달 연속 전년 동월 대비 하락했다.1~11월 누계 평균은 73.3명으로 전년(71.0명) 보다 좊지만 하반기 들어 상승 동력이 약해진 것으로 분석된다.20대 출산율은 불안정한 흐름을 보였다. 25~29세(20대 후반)는 9~10월 소폭 상승했으나 11월에 다시 하락했고 24세 이하 출산율은 전반적으로 하락 또는 보합세를 나타냈다.이는 혼인 시기가 늦어지며 첫째 아이 출산 연령이 밀려난 결과로 풀이된다. 실제로 여성 평균 초혼 연령은 2015년 30.0세에서 2024년 31.6세로 9년 만에 1.6세 상승했다.데이터처 관계자는 “혼인 연령 상승 여파로 출산의 주축이 30대 내에서도 상향 이동하는 흐름이 반영된 것으로 보인다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com