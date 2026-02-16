CES 2026, AI 컨버전스를 기억하라[서평]

한경무크 CES 2026

더밀크 지음│한국경제신문│2만5000원

CES 현장에 다녀온 사람들도 다시 정독한다는 기술 테크 스테디셀러 한경무크 CES 시리즈 2026년 판이 나왔다. 책의 메시지를 하나로 요약하자면 ‘AI 컨버전스’가 단연 돋보인다.2007년 1월 애플 공동 창립자이자 CEO였던 스티브 잡스가 ‘아이폰(iPhone)’으로 전화, 인터넷, 미디어를 결합하며 인류의 생활 양식을 송두리째 바꾸는 ‘연결(Connection)’의 시대를 열었다면 이제 인류는 ‘지능(Intelligence)’의 시대로 진입했다. 전 세계인이 오픈AI의 ‘챗GPT’, 구글의 ‘제미나이’ 등을 일상적으로 사용하고 AI 보이스, 음성인식, 이미지·영상 생성 등 다양한 분야에 AI를 접목하고 있다. AI는 지금 이 순간에도 실시간으로 진화하고 있어 그 속도를 일반인이 온전히 체감하기란 쉽지 않다. 한경무크 ‘CES 2026’은 AI 발전의 최전선을 보여준 CES 2026의 이슈와 인사이트를 총망라해 변화의 속도를 피부로 느낄 수 있게 돕는다.‘CES 2026’이 여타 기술 서적과 차별화되는 지점은 ‘현장감’과 ‘전문성’의 조화다. 한국경제신문과 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 CES 2026 공식 미디어 파트너 더밀크의 협업은 이 책에 강력한 신뢰를 부여한다. 손재권 더밀크 CEO를 필두로 박원익 콘텐츠그룹장 겸 뉴욕플래닛장, 권순우 서던플래닛장, 한연선 리서치센터장 등 전문 필진들은 단순한 CES 2026 전시장 스케치를 넘어 올해 기술 트렌드를 한눈에 파악할 수 있도록 비즈니스 맥락을 짚어낸다.이번 CES 2026의 최대 화두는 ‘휴머노이드 로봇’이다. 영화 ‘에이리언’(1987)의 과학장교 애쉬, ‘터미네이터’(1984)의 T-800, ‘에이 아이’(2001)의 데이비드처럼 생각하고 행동하는, 인간을 닮은 로봇이 스크린을 넘어 현실 세계에 모습을 드러냈다. 그 무대가 된 CES 2026에서 현대차그룹 산하 보스턴다이내믹스의 ‘아틀라스(Atlas)’, LG전자의 ‘클로이드(CLOiD)’ 등은 인간을 돕는 휴머노이드 로봇으로서 관람객의 이목을 집중시켰다. CES 2026은 인간과 로봇의 공존이 더 이상 영화 속 이야기가 아닌, 눈앞의 현실임을 확인시켜 준 자리였다. 누구라도 상상이 기술을 만나 현실로 구현되는 이 드라마틱한 과정을 책으로 읽는다면 남다른 전율을 느낄 것이다.특히 AI 패권 경쟁의 정점에 있는 엔비디아와 젠슨 황 CEO에 대한 분석은 이 책의 백미다. 단순히 그래픽칩을 만드는 회사가 어떻게 전 세계 AI 표준을 정립하려 하는지, 그 야망과 로드맵을 기조연설 분석과 일문일답 인터뷰를 통해 입체적으로 조명한다. 또한 AMD, 캐터필러, 지멘스, 레노버, 하바스 등 기조연설에 나선 글로벌 기업 수장들의 청사진도 엿볼 수 있게 구성했다. 디지털 헬스케어, 모빌리티, 양자컴퓨팅 등 다소 난해할 수 있는 주제들도 직관적인 그래프와 현장 사진을 곁들여 쉽게 풀어냈다.아이폰이 처음 나왔을 때 누군가는 열광했고 누군가는 외면했다. 그러나 결과적으로 세상은 변했다. AI 역시 마찬가지다. 기술 발전의 속도가 인간의 인지 속도를 앞지르는 지금, 이 책은 우리가 놓치고 있는 변화의 속도를 활자로 붙잡아 눈앞에 펼쳐 보인다. 책을 덮을 때쯤이면 독자는 자연스럽게 일상에서, 혹은 몸 담은 비즈니스에서 어떤 변화가 생겨날지 상상하게 될 것이다. 기업의 청사진은 과연 어떤 현실이 돼 나타날까. 한경무크 ‘CES 2026’은 단순한 기술 트렌드 리포트가 아니다. 다가올 미래를 두려움이 아닌 기대로 맞이하게 하는 가장 시의적절한 안내서다.박경희 한경매거진앤북 출판편집자