AI 시대, 감정평가사의 전문성은 왜 더 중요해졌나[박효정의 똑똑한 감정평가]

[감정평가]감정평가사 일상에도 인공지능(AI)이 깊숙이 들어왔다는 사실을 체감한다. 최근 의뢰인 중 상당수는 AI 활용에 익숙하다. 단순한 질의응답은 물론 개인별 구체적인 상담 내용을 생성형 AI로 정리한 뒤 그에 대한 검토를 요청하는 경우가 눈에 띄게 늘고 있다.정제된 문자로 상담 내용을 전달받는 것은 의뢰인과 감정평가사 모두에게 효율적인 측면이 있다. 필자 역시 전화나 대면 설명보다는 이메일이나 문자, 카카오톡 등으로 정리된 상담 내용을 받는 편을 선호한다.의뢰자가 말로 장시간 설명하는 과정에서는 빠지는 부분이 생기기 쉽지만, 글로 의사를 정리하는 과정에서 일차적으로 화자 스스로 상황을 정리하게 되면서 보다 명확한 의사소통이 시작되고, 상담받는 입장에서도 반복적인 내용 확인이 가능하기 때문이다.다만 오픈 AI가 활성화되기 이전 상담자가 스스로 숙고하여 정리하여 개인적 상황이 잘 드러나던 상담 내용과 비교하면 최근 늘어나는 AI 기반 작성 의견서나 상담 요청서는 그 근거가 불분명하거나 현실성과 실현 가능성이 떨어지는 경우가 적지 않다.기술 발전은 자연스러운 흐름이며 신기술을 적재적소에 활용해 업무 효율을 높이는 것은 분명 지향할 방향이다. 그러나 감정평가 현실과 괴리된 해결방안이나 사안의 핵심에서 벗어난 피상적인 접근을 AI로부터 제시받은 상담 신청자를 마주할 때면 고민이 깊어지는 것도 사실이다.현실적으로 감정평가사의 전문성은 부동산 공시지가 산정, 보상 감정평가, 세무·소송 목적의 평가, 재개발·재건축 평가 등 국민의 재산권과 직결된 영역에서 핵심 역할을 한다. 법적 기준과 행정절차, 시장의 복잡성을 종합적으로 고려하고 개별 부동산의 특성을 분석한 결과에 따라 가치를 산정하는 일은 단순 데이터나 알고리즘으로 대체되기 어렵다.특히 감정평가 분야는 온라인에 공개된 정보가 극히 제한적이다. 이에 따라 타 분야에 비해 생성형 AI가 객관적으로 의미 있는 자료를 충분히 수집하는 데에는 명백한 한계가 존재한다. 따라서 AI가 생성한 의견서나 상담 답변을 그대로 신뢰하고 그에 따른 대응 방안을 모색하는 것은 위험을 내포한다.생성형 AI는 훈련된 데이터에 기반해 확률적으로 텍스트를 생성하는 구조이기 때문에 공개되지 않은 정보에 접근할 수 없으며 실제 전문가집단의 내부 동향이나 정황적 판단을 정확히 파악하는 데 한계가 있다.또한 데이터 편향, 예측 오류, 맥락 오해 등은 감정평가처럼 중요한 결정을 요구하는 영역에서 중대한 오판으로 이어질 가능성이 있다.개별 부동산의 특성 분석 및 과거의 평가자료 등 전문 정보에 대한 진실성은 온라인상에서 검증되기 어렵다. 이는 필자가 실제 감정평가 업무를 수행하면서 AI로 생성된 다수의 상담 신청서와 의견서를 받아보고 검토하면서 체감한 결과이기도 하다.그러나 세상은 변했고 AI를 활용한 자동화된 가치평가 또는 상담 수요는 계속 증가하고 있다. 특히 부동산 분야에서 AI 기반 자동 평가모델(AVM)은 빠른 속도와 저비용의 이점을 가진다. 데이터 수집, 초기 분석, 시장 비교, 패턴 탐색 등 반복적 작업은 AI가 빠르게 처리할 수 있다.하지만 절세를 위한 감정평가, 소송 감정평가의 결과, 보상금 증액 등과 같이 실제 의사결정 과정에서 최종 판단과 책임은 결국 인간 전문가의 몫이다. AI가 제공한 자료를 어떻게 해석하고 어떤 맥락에서 적용할 것인지는 감정평가사의 전문 영역이다.감정평가사는 의뢰인이 직면한 문제를 실질적으로 해결할 열쇠를 쥔 전문가다. 인간적 통찰과 전문적 윤리가 결합한 신뢰의 파트너로서의 가치는 어떤 알고리즘보다 강력하다.실제로 상담자가 갖는 문제 사안을 지속해서 처리해 온 경험을 토대로 의뢰인의 문제를 해결할 수 있는 능력은 결국 개별 감정평가사에게 있다.부동산 문제에 직면했을 때 AI를 활용해 자료를 검색하고 방향을 가늠해 보는 것은 유용할 수 있다. 다만 AI 기반 산출물은 근거가 불분명한 경우가 많다는 한계를 인식하고 전문가를 통한 면밀한 검증과 보완을 거쳐 실현할 수 있는 로드맵을 설계하는 것이 무엇보다 중요하다.박효정 로안감정평가사사무소·토지보상행정사사무소 대표