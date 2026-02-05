고수익 신규제품 비중 확대, 올해에도 고성장 예고

셀트리온이 5일 공시를 통해 2025년 연결기준 매출액이 4조1625억원, 영업이익 1조1685억원으로 역대 최대 실적을 기록했다고 밝혔다. 연매출과 영업이익이 각각 4조원, 1조원을 넘긴 것은 창사이래 처음이다.전년대비 매출은 17%, 영업이익은 137.5% 증가했다. 연간 영업이익률은 전년대비 14.3%p 증가한 28.1%로 나타났다. 지난해 4분기에는 매출이 전년 동기 대비 25.1% 증가한 1조 3302억원, 영업이익은 142% 증가한 4752억원으로 실적 전망치(매출 1조 2,839억원, 영업이익 4,722억원)를 상회하는 결과를 냈다.이번 실적은 새롭게 시장에 선보인 고수익 신규제품의 가파른 수익 성장이 반영되면서 생긴 결과이다. 기존 램시마, 트룩시마, 허쥬마 판매실적이 안정적으로 성장하는 가운데 램시마SC, 유플라이마, 베그젤마, 짐펜트라, 스테키마, 옴리클로, 스토보클로·오센벨트 등 신규 포트폴리오가 시장에 안착하면서 지난해 바이오의약품 글로벌 매출은 전년대비 24% 증가한 3조8638억원을 기록했다. 이중 신규제품의 매출 비중이 54%에 달했다.램시마는 유럽에서 59%, 미국(미국 제품명: 인플렉트라)에서 30%를 점유하는 등 공고한 시장 지배력을 보이고 있다. 특히 램시마의 경우 확고한 점유율을 굳힌 정맥주사(IV) 제형에 이어 액상제형까지 출시해 처방 확대가 가속화할 전망이다.트룩시마는 미국, 유럽에서 모두 30%대 점유율을 기록했고, 허쥬마는 유럽에서 점유율 1위, 일본에서 75%에 달하는 압도적 점유율을 보이며 전년대비 10.1% 성장했다.신규제품 5종(스테키마, 스토보클로·오센벨트, 옴리클로, 앱토즈마, 아이덴젤트)은 지난해 하반기에 출시됐거나 일부 지역에서는 출시 준비 중이었음에도 불구하고 연간 총 매출액이 3000억원을 돌파했다. 이는 미국내 주요 처방약 급여 관리 업체(PBM)들의 선호 의약품 등재와 유럽내 국가별 입찰 수주 성공에 힘입은 것이다.셀트리온의 매출원가율은 지난해 4분기 기준 35.8%를 기록해 지난 3분기 39%에서 약 3%p 감소하는 등 높은 수익성에 한몫하고 있다.셀트리온이 이처럼 본격적인 성장 궤도에 진입하면서 올해 매출 목표를 5조3000억원으로 제시하는 등 성장에 박차를 가하고 있다. 현재 글로벌 시장에 출시한 11개 바이오시밀러 제품은 국내외 기반을 둔 생산시설과 직접 판매망을 통해 안정적으로 공급하는 한편, 국가별 맞춤형 전략을 토대로 시장 지배력을 강화할 방침이다. 특히 올해 셀트리온은 순이익률이 높은 신규제품 위주의 적극적 입찰(Tender)에 주력하고 신규제품 매출 비중을 70% 수준으로 끌어올릴 계획이다.작년 말 인수를 마무리한 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 생산시설은 2029년까지 3년간 약 6787억원의 바이오의약품을 일라이 릴리에 공급하기로 해, 당장 올해부터 위탁생산(CMO) 매출이 발생할 예정이다. 셀트리온은 이 시설의 생산규모를 향후 13만2000리터까지 확대해 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 사업의 전진기지로 삼을 방침이다.셀트리온 관계자는 “올해도 구조적인 원가 개선이 이뤄진 가운데 신규제품 출시 효과가 본격화되면서 고성장세를 이어갈 것으로 기대한다”며 “바이오시밀러 파이프라인 확대 및 신약, CMO 등 신성장동력을 확보하며 글로벌 빅파마로 도약할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com