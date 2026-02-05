이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 모두발언을 하고 있다. (청와대사진기자단)
이재명 대통령의 국정 지지율이 63%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 2~4일 만 18세 이상 성인 1003명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과, '이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가'라는 질문에 '잘하고 있다'는 답변은 63%로 집계됐다.

이는 직전 조사인 2주 전보다 4%p(포인트) 오른 수치다. 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 30%로, 지난 조사보다 1%p 하락했다.

이 대통령 지지율은 지난해 8월 1주차 조사(긍정 평가 65%) 이후 가장 높은 것으로 나타났다.

이념 성향별로는 진보·중도층에서는 긍정 평가가 각각 91%, 69%로 높았으나, 보수층에서는 부정 평가가 59%로 나타났다.

정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 오는 5월 9일자로 종료하는 데 대해선 '잘 한 조치'라는 응답이 61%로 절반을 넘었다. 반면 '잘못한 조치'라는 답변은 27%로 집계됐다.

무주택자와 1주택자에선 '잘한 조치'라는 응답이 각각 62%, 63%였고, 2주택 이상 보유자에서도 '잘한 조치'라는 응답이 53%였다.

서울 도심과 수도권 핵심 지역에 있는 유휴 공공부지를 활용해 6만여 가구를 공급하는 내용의 1·29 부동산 대책이 '효과 있을 것'이라는 전망은 47%로 나타났다. '효과 없을 것'이라는 전망은 44%였다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 15.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

