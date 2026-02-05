부영그룹, 2024년부터 출산하는 직원에게 1억 지급

지난해 출산장려금 총 36억원



두 자녀 낳아 2억 받은 직원도 11명

이중근 부영그룹 회장. 사진=연합뉴스

총 36억원.부영그룹이 지난해 자녀를 출산한 직원들에게 지급한 출산장려금 규모다. 전년(28억원) 보다 29% 늘어난 수준이다.부영그룹은 5일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 시무식에서 지난해 출산한 직원의 자녀 1인당 1억원씩 총 36억원의 출산장려금을 지원했다고 밝혔다.2024년 제도 도입 이후 다자녀 출산 등으로 두 자녀 이상을 낳아 총 2억원을 받은 직원도 11명으로 집계됐다.이로써 회사가 지급한 출산장려금 누적액은 134억원에 달했다.그룹의 출산장려금 제도는 이중근 회장이 저출생 문제를 해결하기 위해 마련한 것이다. 시행 첫해인 2024년에는 2021∼2023년분을 고려해 총 70억원이 지급됐다.회사 측은 출산장려금 제도가 단순한 사내 복지를 넘어 기업 차원의 출산 장려 모델을 제시하고, '출산지원금 전액 비과세'라는 법적 토대를 마련하는 데도 중추적 역할을 했다고 소개했다.이 회장은 "국가 존립을 위협하는 저출생 위기 속에서 기업이 마중물이 돼야 한다는 신념으로 시작한 출산장려금 제도가 가시적 성과를 보인다"며 "우리 회사의 사례가 국채보상운동이나 금 모으기 운동처럼 수많은 기업이 자발적으로 동참하는 '나비 효과'로 확산한 점을 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com