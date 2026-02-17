디어유, 최대 실적과 더 좋아질 2026년 [베스트 애널리스트 추천 종목]

Q(가입자, 지식재산권(IP)), P(구독료), C(결제대행사(PG) 결제 전환).글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 ‘버블’을 운영하는 디어유는 3요소의 조화에 주가수익비율(멀티플)을 높일 고무적인 중국 선행지표들을 확인했다. 주가수익비율(멀티플) 하단 대비 실적과 주가는 상방을 높일 때이다.디어유는 2025년 9월 30일 기준으로 114개 에이전시, 254개 팀, 570명의 스타가 등록한 팬 커뮤니케이션 플랫폼이다.디어유의 매출액은 전년 대비 34% 증가한 238억원, 손익은 전년대비 100% 증가한 98억원(영업이익률 41%)으로 시장기대치와 당사 추정치 대비 각각 9%, 2% 상회했다.주요 IP의 군입대 등으로 구독자 수가 감소했음에도 불구하고 2025년 3분기 중에 시행한 가격 인상(11~12%) 온기가 반영됐다.또한 원화 약세에 따른 수익 증가, 수수료율 낮은 PG 결제 전환 효과, 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME) 큐큐(QQ)뮤직 로열티 정산이 시작되며 최대 분기 영업이익과 수익성을 시현했다.앞으로는 좋아질 일만 남았다. 2026년 상반기 주요 IP 이탈이 감지된 바 없고 다수의 신규 IP 입점 예정에 PG 결제 전환 및 간편결제 도입은 더욱 확장될 전망이다.투자자들의 모든 관심은 중국이다. 본격적인 주가 반등을 위해서는 중국 지표가 필수이나 아직 공식 숫자는 미공개이다.다만 우리가 알 수 있는 건 현재 텐센트뮤직엔터테인먼트 버블에 한국 341명, 홍콩 39명, 중국 35명으로 총 415명의 IP가 입점해 있으며 씨팝(C-POP) 비중이 IP로는 8%이나 가입자로는 20%가 넘는다는 사실이다.‘텐센트뮤직엔터테인먼트 버블 성공은 다수의 유의미한 C-POP IP 입점 필수’라는 공식하에 2025년 하반기 중국 버블 산하 별도 영업조직팀이 꾸려져 C-POP 대상 버블 홍보와 서비스 효과를 전파하며 입점을 가속화하는 중이다.그 결과 2025년 11월 C-POP은 15명에서 2026년 2월 기준 35명으로 늘어났으며 입점하는 IP의 인지도도 매우 커지는 추세이다.텐센트뮤직엔터테인먼트 유료 구독 수에서 버블로의 전환율 1%에 이익 71억원, 10%에 708억원까지 가능하다. 실적은 상방이 열린 가운데 주가수익비율(PER)은 하단 영역이다. 주가도 위를 바라볼 때이다. 2월 4일 기준 현재 주가는 3만8000원, 목표주가는 4만8000원을 유지한다.지인해 신한투자증권 애널리스트2025 하반기 미디어·엔터·레저 부문 베스트 애널리스트