안국건강, 유기농 로얄젤리 ‘오가닉 로얄젤리 허니믹스’ NS홈쇼핑 방송

안국건강의 100% 유기농 로얄젤리 ‘오가닉 로얄젤리 허니믹스’ 제품이 오는 26일 NS홈쇼핑 특별 할인 혜택으로 방송을 진행한다고 밝혔다.이번 NS홈쇼핑 TV쇼핑의 ‘오가닉 로얄젤리 허니믹스’ 방송은 오는 26일 금요일 오전 5시 40분부터 1시간 동안 편성된다. 이번 방송에서는 더블 구성(6병+2병 299,000원)과 싱글 구성(4병 249,000원)을 혜택가로 만나볼 수 있으며, 더블 구성은 방송 중에만 구매 가능하다.안국건강의 ‘오가닉 로얄젤리 허니믹스’은 100% 유기농 로얄젤리+유기농 벌꿀로, 인공 첨가물 없이 불가리아산 유기농 로얄젤리와 벌꿀만을 담아 맛과 건강을 동시에 담았다. 유기농 로얄젤리 5.5%, 유기농 벌꿀 94.5%을 함유했다.‘오가닉 로얄젤리 허니믹스’에 함유된 로얄젤리와 벌꿀은 불가리아 양봉전문기업 ‘로얄비’의 벌꿀로 불가리아 MAKOM CERTIFICATION Ltd.,로부터 유기농 인증을 받았다. 불가리아의 유기농 인증을 받기 위해서는, 벌통을 불가리아 식품 안정청(BFSA)에 등록해야 하며, 벌통 반경 3km 이내에 자연상태 자생식물로 조성된 환경에서, 천연재료로만 이루어진 벌통을 사용해야 한다.안국건강에서는 4대째 이어져 오고 있는 114년 전통 제조사 ROYAL-BEES EOOD의 꿀벌 농장에 방문해 ‘로얄비’ 벌꿀의 생산 환경 안정성을 확인했다. 또한 수입식품정밀검사 및 국내 시험성적기관 유해물질 검사도 완료했다.안국건강 관계자는 “이번 NS홈쇼핑 TV쇼핑에 방송되는 ‘오가닉 로얄젤리 허니믹스’는 많은 분들이 로얄젤리를 가심비 있게 만나볼 수 있도록 구성했다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com