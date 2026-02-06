6일 국내 가상자산 거래소 업비트에서 비트코인은 전날 대비 13.8% 하락한 9300만원에 거래되고 있다.
이는 지난 2024년 10월 25일이후 가장 낮은 수준으로 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 이어졌던 상승분을 모두 반납한 셈이다.
비트코인은 이날 새벽 1시50분께 1억원 선이 붕괴된 되 낙폭을 키웠다. 1억원 아래로 떨어진 것도 2024년 11월 6일 이후 처음이다. 급격한 가격 하락으로 9000만원 선 마저 위태롭다는 평가가 나온다.
알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 시장도 동반 급락했다.
시가총액 2위 이더리움은 14.8% 하락한 270만원으로 지난해 5월 8일(장중 저가 256만원) 이후 최저가를 기록하고 있다.
리플(XRP)은 23.5% 급락한 1707원, 솔라나는 15.6% 내린 11만5000원에 거래되고 있다.
전문가들은 미국 통화정책 불확실성을 주요 원인으로 주목한다. 김민승 코빗 리서치센터장은 케빈 워시 미국 중앙은행(연방준비제도,Fed) 의장 지명자의 매파(통화긴축 선호)적 성향과 고금리 기조가 위험자산 전방에 부담을 주고 있다고 분석했다.
여기에 미 재무부가 비트코인 매입에 개입하지 않겠다는 발언까지 더해지며 투자심리는 급속히 냉각된 모습이다.
다만 시장이 저점에 근접할수록 분할 매수를 노리는 자금이 유입될 가능성도 배제할 수 없다는 전망도 나온다.
