사진=연합뉴스 제공

비트코인 가격이 원화 시장에서 1억원 선 아래로 내려가며 1년 4개월 만에 최저를 기록했다.6일 국내 가상자산 거래소 업비트에서 비트코인은 전날 대비 13.8% 하락한 9300만원에 거래되고 있다.이는 지난 2024년 10월 25일이후 가장 낮은 수준으로 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 이어졌던 상승분을 모두 반납한 셈이다.비트코인은 이날 새벽 1시50분께 1억원 선이 붕괴된 되 낙폭을 키웠다. 1억원 아래로 떨어진 것도 2024년 11월 6일 이후 처음이다. 급격한 가격 하락으로 9000만원 선 마저 위태롭다는 평가가 나온다.알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 시장도 동반 급락했다.시가총액 2위 이더리움은 14.8% 하락한 270만원으로 지난해 5월 8일(장중 저가 256만원) 이후 최저가를 기록하고 있다.리플(XRP)은 23.5% 급락한 1707원, 솔라나는 15.6% 내린 11만5000원에 거래되고 있다.전문가들은 미국 통화정책 불확실성을 주요 원인으로 주목한다. 김민승 코빗 리서치센터장은 케빈 워시 미국 중앙은행(연방준비제도,Fed) 의장 지명자의 매파(통화긴축 선호)적 성향과 고금리 기조가 위험자산 전방에 부담을 주고 있다고 분석했다.여기에 미 재무부가 비트코인 매입에 개입하지 않겠다는 발언까지 더해지며 투자심리는 급속히 냉각된 모습이다.다만 시장이 저점에 근접할수록 분할 매수를 노리는 자금이 유입될 가능성도 배제할 수 없다는 전망도 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com