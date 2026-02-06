서울 시내 한 재래시장에 금시세가 표시돼있다.사진=연합뉴스

글로벌 귀금속 시장에서 금과 은 가격이 큰 폭으로 하락하며 극심한 변동을 이어가고 있다.5일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 금 현물 가격은 미 동부시간 오후 1시 31분 기준 전장대비 1.8% 하락한 온스당 4872.83달러에 거래됐다.뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물 종가 역시 1.2% 하락한 온스당 4889.50달러를 기록했다.은 현물 가격은 이날 같은 시간 온스당 77.36달러로 전장 대비 12.1% 급락했다. 장중에는 72.21달러 까지 밀리며 투자 심리를 크게 위축시켰다.전문가들은 기술적 요인에 따른 투매가 가격 하락을 키웠다고 분석한다.RJO퓨쳐스의 밥 해버콘 선임 시장 전략가는 일부 투자자들이 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했고 주식시장 손실을 만회하기 위해 귀금속 포지션을 정리하고 있다고 설명했다.다만 금과 은의 펀더멘털에는 큰 변화가 없다고 덧붙였다.시장 변동성은 최근 미국 통화정책 불확실성과 맞물려 있다. 케빈 워시 전 중앙은행(연방준비제도, Fed) 이사가 지난주 차기 연준 의장 후보로 지명된 이후 ‘셀 아메리카’(미국자산 매도) 우려가 완화되며 귀금속 가격은 급락과 반등을 반복하고 있다.여기에 CME그룹이 귀금속 선물 거래 증거금 요건을 강화하면서 강제 청산이 늘어난 점도 가격 급락을 부추긴 요인으로 지목된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com