20260121 KB국민은행 딜링룸 종가

코스피 지수가 6일 외국인의 거센 매도세에 밀려 5000선 아래로 추락했다. 장 초반 선물 가격 급락으로 프로그램 매도 호가 효력이 정지되는 ‘사이드카’가 발동됐고, 하락 폭은 좀처럼 줄어들지 않고 있다.이날 9시 58분 기준 코스피는 전일 대비 183.50포인트(3.55%) 내린 4980.07에서 거래되고 있다. 장중 한때 4899.30까지 밀리며 변동성이 극에 달했다. 외국인이 매도 폭탄을 쏟아내며 하락을 주도하고 있으며, 개인은 순매수하며 저가 매수에 나서고 있지만 지수 방어에는 역부족이다.대형주들도 일제히 급락 중이다.현대차가 -5.42%로 가파른 하락세를 보이고 있으며, 삼성전자(-3.39%)와 SK하이닉스(-3.68%) 등 반도체주도 동반 추락하고 있다.LG에너지솔루션(-3.67%) 역시 3%대 약세를 면치 못하고 있다.한국거래소는 이날 오전 9시 6분경, 코스피200 선물 가격 하락으로 인해 5분간 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력을 정지한다고 공시했다. 발동 당시 코스피200 선물 가격은 전일 종가 대비 5.22% 급락한 719.80을 기록했다.코스피 사이드카는 선물 가격이 전일 종가 대비 5% 이상 변동해 1분간 지속될 때 발동된다. 이번 매도 사이드카 발동은 지난 2일 이후 나흘 만이며, 올해 들어 두 번째 기록이다.지난 3일 6.8%대 급등 이후 3거래일 연속 하락세가 이어지며 투자 심리는 급격히 얼어붙었다. 이는 미국 증시의 AI 쇼크 영향이다.5일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 592.58포인트(1.2%) 하락한 4만8908.72에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전일 대비 84.32포인트(1.23%) 떨어진 6798.4에 나스닥지수는 363.99포인트(1.59%) 낮은 2만2540.59에 장을 마쳤다.AI 및 기술주에 대한 고평가 부담이 큰 가운데 AI가 주요 소프트웨어 업체들의 사업 영역을 갉아먹으면 결국 클라우드 서비스가 주력 사업인 빅테크도 영향을 받을 것이라는 공포가 커졌다.이성훈 키움증권 애널리스트는 개장 전 발표한 보고서에서 "글로벌 전반에 걸쳐 위험선호 심리가 위축됐다. 미국발 인공지능(AI) 기술주 중심의 조정을 반영해 국내 증시도 하락 출발할 것"이라며 "저가 매수 심리도 여전해 변동성 장세가 연출될 전망"이라고 내다봤다.정채희 기자 poof34@hankyung.com