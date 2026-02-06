청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 58%로 집계됐다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 유권자 1,001명에게 이재명 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지를 물은 결과, 58%가 긍정 평가했다. 29%는 부정 평가, 12%는 의견을 유보했다.이 대통령이 '잘하고 있다'는 평가는 더불어민주당 지지층(94%), 성향 진보층(90%), '잘못한다'는 국민의힘 지지층(67%)과 보수층(57%)에 많았다. 중도층은 60%가 긍정적, 24%가 부정적으로 봤다. 연령별로 보면 40·50대에서 긍정률 70% 내외, 30대와 60대에서 50%대 후반, 20대와 70대 이상에서 40%대다.대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과, '경제/민생'(16%), '외교'(15%), '부동산 정책'(9%), '소통'(8%), '전반적으로 잘한다'(7%), '주가 상승'(6%), '직무 능력/유능함'(5%), '추진력/실행력/속도감', '서민 정책/복지'(이상 4%) 순으로 나타났다.반대로 부정 평가 이유로는 '경제/민생'(16%), '부동산 정책'(11%), '외교', '전반적으로 잘못한다'(이상 8%), '독재/독단'(6%), '도덕성 문제/자격 미달', '좌편향', '친중 정책'(이상 4%), '신뢰하지 않음/비호감', '통합·협치 부족'(이상 3%) 등을 이유로 들었다.정당 지지율은 민주당이 41%, 국민의힘 25%를 기록했다.이밖에, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%, 무당(無黨)층 26%다.이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출로 표본오차 ±3.1%포인트(95% 신뢰수준), 응답률: 12.2%을 기록했다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참고.강홍민 기자 khm@hankyung.com