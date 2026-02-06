서울 마포구 망원시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 사진=뉴스1 제공

설 명절을 앞두고 차례상 준비 비용을 비교한 결과 전통시장이 대형마트 보다 20% 이상 저렴한 것으로 나타났다.6일 소상공인시장진흥공단(이하 소진공)에 따르면 4인 기준 설 차례 비용은 전통시장이 평균 32만4260원 수준으로 대형마트 평균 비용인 41만5002원보다 9만742원 낮았다.품목별 가격 차이도 뚜렷했다. 채소류는 전통시장이 대형마트보다 50.9% 이상 저렴했으며 수산물과 육류 역시 각각 34.8%, 25.0% 낮은 가격을 기록했다.조사 대상 품목 28개 중 22개 품목에서 전통시장이 가격 경쟁력을 보였다.일부 품목은 가격 차이가 특히 컸다. 깐도라지(-70.4%), 고사리(-61.3%), 동태포(-51.2%) 등은 대형마트 가격의 절반 수준도 안 됐다.이번 조사는 소진공이 지난달 26∼30일 전국 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 설 제수용품 28개 품목의 가격을 비교 조사하는 방식으로 진행됐다.인태연 소진공 이사장은 “설 명절을 맞아 전통시장에서 장을 보며 가계 부담도 덜고, 이웃 상인들과 온기를 나누는 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com