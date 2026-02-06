6일 소상공인시장진흥공단(이하 소진공)에 따르면 4인 기준 설 차례 비용은 전통시장이 평균 32만4260원 수준으로 대형마트 평균 비용인 41만5002원보다 9만742원 낮았다.
품목별 가격 차이도 뚜렷했다. 채소류는 전통시장이 대형마트보다 50.9% 이상 저렴했으며 수산물과 육류 역시 각각 34.8%, 25.0% 낮은 가격을 기록했다.
조사 대상 품목 28개 중 22개 품목에서 전통시장이 가격 경쟁력을 보였다.
일부 품목은 가격 차이가 특히 컸다. 깐도라지(-70.4%), 고사리(-61.3%), 동태포(-51.2%) 등은 대형마트 가격의 절반 수준도 안 됐다.
이번 조사는 소진공이 지난달 26∼30일 전국 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 설 제수용품 28개 품목의 가격을 비교 조사하는 방식으로 진행됐다.
인태연 소진공 이사장은 “설 명절을 맞아 전통시장에서 장을 보며 가계 부담도 덜고, 이웃 상인들과 온기를 나누는 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”라고 말했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
